España se encomienda a Mestalla

La selección busca seguir defendiendo el título de la Liga de Naciones ante una Países Bajos que avisó de su potencial en Róterdam

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol se enfrenta este domingo a Países Bajos en el estadio de Mestalla (20.45 horas), en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones, un partido en el que España buscará el pase a 'Final a cuatro' del torneo tras el empate de la ida en territorio neerlandés.

Mestalla será juez. Un estadio en el que la Roja no pierde un partido oficial desde el Mundial de 1982. Además, los de Luis de la Fuente necesitarán del apoyo del público que agotó las entradas tras sufrir en el encuentro de ida en Róterdam, en un partido en el que los neerlandeses fueron superiores y en el que un gol en el minuto 93 de Mikel Merino evitó la derrota de la Roja.

En De Kuip, España sufrió por muchos instantes debido a que Países Bajos consiguió discutirle el control del juego e hizo daño con espacios gracias a la velocidad de Jeremie Frimpong y Justin Kluivert. Por ello, será importante si la Roja quiere estar en la semifinal del torneo ante Croacia o Francia, que pueda ser el equipo dominador que demostró ser en la Eurocopa y que tanto los extremos como los centrocampistas ayuden en la defensa de las bandas.

Una España que buscará la décima victoria consecutiva en casa en partido oficial y no podrá contar con el sancionado Ayoze Pérez ni con Pau Cubarsí. El resto de jugadores están disponibles y en condiciones, incluido un Álvaro Morata indispuesto el viernes y un Robin Le Normand tocado del jueves pero que podría volver al once. Por otro lado, pareja de centrales podría estar conformada por Dean Huijsen, que se estrenó como internacional en De Kuip, y Raúl Asencio, que aún no ha debutado como internacional.

Otro de los retos del combinado español en Valencia será el de doblegar a la selección neerlandesa en 90 minutos, algo que la Roja sólo ha conseguido dos veces en su historia, en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920 (1-3) y en la clasificación para la Eurocopa 1984 (1-0). De hecho, en los últimos cuatro partidos entre ambas el resultado ha sido de dos victorias de la 'Oranje' y dos empates.

En el duelo de Valencia será clave el poco margen de recuperación entre la ida y la vuelta --72 horas entre ambos partidos--, que podría dar pie a cambios en los onces. En esas, Mikel Merino, protagonista con su gol en De Kuip, y Dani Olmo, que disputó los últimos 25 minutos del partido, podrían ser incluidos de inicio en detrimento de Pedri González y Fabián Ruiz.

Además, Grimaldo y Álex Baena podrían entrar en lugar de Cucurella y Nico Williams para refrescar la banda izquierda. Unos cambios que, en caso de producirse, aportarían a España mayor control de balón en detrimento de la verticalidad que aporta el extremo del Athletic Club. Así, los únicos que parecen tener su puesto asegurado son Unai Simón, Pedro Porro, Martin Zubimendi y Lamine Yamal.

Por su parte, Países Bajos, que encadena tres partidos como visitante sin lograr la victoria --dos empates y una derrota--, afrontará el partido de vuelta con las bajas de los laterales zurdos Jurrien Timber, aquejado de una enfermedad, y Jorrel Hato, expulsado en la ida, por lo que Ronald Koeman tendría que apostar por el lateral del Aston Villa Ian Maatsen, que se incorporó a la concentración neerlandesa este viernes.

Más allá de ese cambio obligado, el técnico nacido en Zaandam, que vuelve 17 años después a un banquillo donde ganó una Copa y estuvo cerca de descender a los 'che', apostaría por un once muy parecido al de ida, con la posible incorporación de Matthijs de Ligt en el centro de la defensa, volviendo a apostar por Frenkie De Jong y Tijjani Reijnders en el centro del campo, y Jeremie Frimpong, Justin Kluivert, Codi Gapko y Memphis Depay en ataque.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Simón; Porro, Asencio, Huijsen, Grimaldo; Zubimendi, Merino; Yamal, Dani Olmo, Baena; y Morata.

PAÍSES BAJOS: Verbruggen; Geertruida, Van Dijk, De Ligt, Maatsen; De Jong, Reijnders; Frimpong, Kluivert, Gakpo; y Depay.

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA).

--ESTADIO: Mestalla.

--HORA: 20.45/La 1.