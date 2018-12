El Espanyol busca mantenerse cerca del Barça antes del derbi

Publicado 30/11/2018 19:12:20 CET

El RCD Espanyol tratará de olvidar la derrota del pasado domingo en casa ante el Girona en una complicada visita al sólido Getafe para mantenerse cerca del FC Barcelona antes del derbi que vivirán ambos la próxima semana, mientras que el Valladolid quiere recuperar la senda de la victoria en un duelo directo ante el Leganés y el Celta no dejar reaccionar al colista Huesca, en partidos correspondientes a la decimocuarta jornada.

En el Coliseum de Getafe (18.30 horas) se verán las caras dos aspirantes a pelear por los puestos europeos como el conjunto 'azulón', duodécimo con 17 puntos, y un Espanyol, quinto con 21, un duelo que se plantea igualado por la solidez del 'Geta', menor extrañamente como local, y el buen fútbol por el que están apostando los blanquiazules, en cambio menos efectivo a domicilio.

Los de José Bordalás están siendo menos regulares en su público que antaño y ya han cedido tres derrotas (Atlético, Levante y Valencia), una irregularidad compensada como visitante, donde no pierde desde su estreno en el Bernabéu.

Por ello, el objetivo getafense es brindar la segunda victoria a los suyos, que sólo han podido saborear hasta el momento el 2-0 ante el Betis, un equipo cuyo patrón se parece al del equipo espanyolista, 'tocado' tras su derrota por 1-3 ante el Girona, la segunda consecutiva que le ha impedido estar más arriba.

Tras su polémico empate en San Mamés, por el penalti no señalado a Jaime Mata en el descuento, el Getafe apelará a sus señas de identidad basadas en el orden para frenar a los de Rubi, que intentarán hacerse con el balón para hacer daño a un equipo que sólo ha recibido cuatro goles.

Para ello, espera contar con el inspirado Borja Iglesias, que lleva cinco partidos consecutivos marcando (6 goles) y que lleva casi la mitad de los anotados por el conjunto catalán (8 de 17), menos fiable a domicilio y que sólo tiene en su haber la victoria en El Alcoraz.

Bordalás no podrá contar con el defensa uruguayo Leandro Cabrera, sancionado y que dejará su sitio a Bruno, mientras que Ángel y Portillo optan a volver a la delantera tras su suplencia en Bilbao. Rubi, por su parte, tiene la baja por lesión de Sergio García, que podría ser sustituido por Pablo Piatti.

Además, la jornada sabatina se abrirá en Balaídos (13.00 horas) donde el Celta espera hacerse fuerte para olvidar su actual mal momento y no permitir que el colista Huesca pueda tomar aire en la clasificación.

Tras perder en Anoeta el pasado lunes, el conjunto vigués, decimoquinto clasificado, acumula ya tres jornadas sin ganar y sólo un punto sumado, lo que le ha alejado del objetivo europeo, que sólo tiene a seis puntos, aunque la zona 'caliente' presiona.

El partido ante el equipo oscense será el estreno ante su afición de Miguel Cardoso, relevo en el banquillo de Antonio Mohammed, y que devolverá al once al uruguayo Maxi Gómez, suplente ante la Real Sociedad y que marcó el gol del equipo, además de Fran Beltrán, ya recuperado de su lesión.

El panorama es peor en la SD Huesca, que lleva tres meses y medio desde que sumó su única victoria y que el pasado miércoles, en su aplazado duelo copero de dieciseisavos, encajó una goleada (4-0) ante el Athletic Club, aunque no estaban los más habituales.

De hecho, de este encuentro en San Mamés, se mantendrían únicamente en el once para Vigo Akapo, Rivera y un Pulido que tuvo que salir por la lesión de Rubén Semedo. Francisco debe mejorar el aspecto defensivo de los suyos, punto negro como visitante (19 goles).

Finalmente, en el Nuevo José Zorrilla (16.15 horas) se medirán en duelo directo el Valladolid, que ha bajado algo respecto a su gran mes de octubre, y un Leganés que es uno de los dos equipos que todavía no ha ganado como visitante.

El conjunto pucelano firmó un gran momento entre finales de octubre y de septiembre, con cuatro victorias seguidas, pero en las últimas cuatro jornadas ha visto frenado esta racha, con sólo dos puntos sumados de sendos empates en casa ante Espanyol y Eibar.

Por ello, aunque la situación clasificatoria (decimotercero con 17 puntos) no es preocupante, el equipo blanquivioleta no quiere dejar escapar la oportunidad de jugar en casa donde no ha perdido en sus últimos cuatro partidos para sumar puntos valiosos que le acercarían a los teóricos 42 que se necesitan para salvarse.

Lo mismo, pero con más necesidad, persigue un Leganés, que salió la semana pasada del descenso con su triunfo en Butarque ante el Deportivo Alavés y que ahora intentará mejorar sus números a domicilio con sólo dos puntos de 21 posibles.

El equipo 'pepinero' lleva tres jornadas sin perder y deberá trasladar su solidez defensiva como local también como visitante para intentar controlar a un rival que en Pucela apenas concede (4 goles). Sergio González recupera a Kiko Olivas en defensa y volverá a poner a Enes Unal en el once tras el buen partido del turco en su segunda mitad en la derrota en el Sánchez-Pizjuán, mientras que Mauricio Pellegrino pierde a Recio por lesión, un hueco por el que pugnan Vesga y Gumbau.

--HORARIOS DE LA JORNADA.

-Sábado.

Celta - Huesca. Cordero Vega (C.Cántabro) 13:00.

Real Valladolid - Leganés. Medié Jiménez (C.Catalán) 16:15.

Getafe - Espanyol. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 18:30.

Real Madrid - Valencia. González González (C.C.-leonés) 20:45.

--CLASIFICACIÓN.

Equipo J G E P GF GC Pts.

1. Sevilla 13 8 2 3 25 14 26.

2. Barcelona 13 7 4 2 35 19 25.

3. Atlético 13 6 6 1 17 9 24.

4. Alavés 13 7 2 4 17 13 23.

5. Espanyol 13 6 3 4 17 13 21.

6. Real Madrid 13 6 2 5 20 19 20.

7. Girona 13 5 5 3 16 15 20.

8. Real Sociedad 13 5 4 4 17 15 19.

9. Levante 13 5 3 5 20 21 18.

10.Eibar 13 5 3 5 15 18 18.

11.Valencia 13 3 8 2 11 9 17.

12.Getafe 13 4 5 4 12 11 17.

13.Valladolid 13 4 5 4 9 10 17.

14.Betis 13 4 4 5 13 17 16.

15.Celta 13 3 5 5 23 22 14.

16.Villarreal 13 3 5 5 13 14 14.

17.Leganés 13 3 4 6 10 16 13.

18.Athletic Club 13 1 8 4 14 20 11.

19.Rayo Vallecano 13 1 4 8 14 28 7.

20.Huesca 13 1 4 8 12 27 7.