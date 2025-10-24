Espanyol - Elche: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol y el Elche CF vivirán en el RCDE Stadium un duelo entre dos de las revelaciones en este inicio de campaña y en el que el ganador se instalará en la zona noble de la clasificación de LaLiga EA Sports, pudiendo acabar la jornada en puestos de Liga de Campeones.

POSIBLES ALINEACIONES

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Dolan, Edu Expósito, Lozano, Pere Milla; Roberto y Kike García.

Elche: Peña; Núñez, Chust, Bigas, Affrengruber, Valera; Mendoza, Febas, Aguado; André Silva y Rafa Mir.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Espanyol y Elche de la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 25 de octubre a las 16.15 horas en el RCDE Stadium.

DÓNDE VER

El duelo entre los pericos y los ilicitanos se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga.