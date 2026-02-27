Espí da al Levante una victoria obligada contra un Alavés con diez

Archivo - Carlos Espí, Levante UD - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Levante UD venció (2-0) al Deportivo Alavés este viernes en el inicio de la jornada 26 de LaLiga EA Sports para recuperar la fe en la permanencia, gracias a un doblete de Carlos Espí.

La victoria era una urgencia para el equipo 'granota' y se convirtió en obligatoria con la expulsión por segunda amarilla de Víctor Parada a media hora del final. Con uno más, el Levante vivió su mejor momento en el partido, pero el 1-0 no llegó hasta el 88'.

El Levante había sufrido en el primer tiempo. Los vascos perdonaron aunque los locales también pudieron marcar, dentro de sus problemas. Los de Chacho Coudet, bajo los rumores de una posible salida rumbo a River Plate, contaron con un Toni Martínez siempre en la pomada, aunque sin puntería, mientras los valencianos pudieron marcar con Carlos Álvarez a los diez minutos. A partir de ahí, el choque se jugó en campo 'granota' bajo asedio babazorro.

El Levante falló mucho en la salida de balón y se quedó a merced de las llegadas de un Alavés que topó con Mathew Ryan, como en una doble ocasión, o también con la defensa sacando el gol bajo palos de Carles Aleñá. Antes del descanso, una jugada individual de Iván Romero obligó a la estirada de Antonio Sivera. Los locales demostraron capacidad de hacer algo más y así volvieron.

La exigencia del Ciudad de Valencia espoleó también a un Levante que rozó el 1-0 con Carlos Álvarez, al palo, en el primer minuto del segundo acto. El sevillano tuvo que dejar el césped poco después por lesión, pero peor fue la expulsión de Parada en el Alavés, protestada por rigurosa. Sivera firmó varias intervenciones de valor gol, incluida una acrobática a Espí.

El canterano 'granota' se desquitó, con fortuna en el rebote, en el minuto 88 y firmó el doblete ya en el descuento. Después de cuatro derrotas, el Levante reanimó su lucha por la permanencia, aún a cuatro puntos de la salvación y con un partido más, mientras el Alavés se queda a tiro de ser alcanzado por la zona roja.