El Everton abre la jornada 10 de la Premier League con remontada al Coventry City

06 November 2026, United Kingdom, Liverpool: Everton's Thierno Barry celebrates scoring his side's first goal during the English Premier League soccer match between Everton and Coventry City at the Hill Dickinson Stadium. Photo: Peter Byrne/PA Wire/dpa - Peter Byrne/PA Wire/dpa

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Everton FC ha ganado este viernes en casa por 3-1 al Coventry City en el partido inaugural de la jornada 10 en la Premier League, remontada incluida de los 'toffees' gracias a un doblete de Thierno Barry y a otro gol de Kiernan Dewsbury-Hall, todo ello después del descanso.

Tras una primera mitad sin goles, el delantero marfileño Yann Gboho abrió el marcador del Hill Dickinson Stadium en el 52', culminando un ataque embarullado de su equipo gracias a un tiro de puntera a la media vuelta. Sin embargo, Barry igualó la contienda de cabeza en el 56'.

El propio Barry hizo el 2-1 en el 61' con otro cabezazo, éste más apurado, y Dewsbury-Hall marcó el 3-1 definitivo en el 81' en una contra donde Barry le mandó un pase largo y raso hasta que pisó área y definió con un zurdazo duro, cruzado y ajustado al palo más cercano. El triunfo situó al Everton con 16 puntos y la derrota dejó al Coventry con nueve.