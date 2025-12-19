El extremo argentino Echeverri deja el Bayer Leverkusen y regresa al Manchester City

Archivo - Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) en un partido contra el Bayern de Múnich en la Bundesliga - Tom Weller/dpa - Archivo

LEVERKUSEN (ALEMANIA), 19 Dic. (dpa/EP) -

El entrenador del Bayer Leverkusen, Kasper Hjulmand, ha anunciado este viernes que, para el partido de la decimoquinta jornada de la Bundesliga contra el Leipzig, no contará con el argentino Claudio Echeverri, que regresa al Manchester City tras cortar la cesión.

"Hemos acordado con el Manchester City que regrese. Por eso no está en la convocatoria", explicó el técnico danés. "Es un jugador joven y bueno, pero tenemos muchos jugadores en esa posición", subrayó Hjulmand sobre Echeverri, que jugaba en calidad de cedido en el club alemán.

Echeverri, extremo zurdo que puede jugar también de mediapunta, no ha tenido apenas protagonismo en el Lverkusen en este primer tramo de la temporada, con apenas 12 partidos entre todas las competiciones --tan solo 3 titularidades-- y 1 un gol y 1 asistencia en su haber. Regresa al City pero podría salir cedido de nuevo en el mercado de invierno.