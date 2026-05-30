Fabián Ruiz: "Hemos jugado nuestro fútbol de principio hasta el final, no hemos cambiado nada"

30 May 2026, Hungary, Budapest: Arsenal's Bukayo Saka (L) and Paris Saint-Germain's Fabian Ruiz battle for the ball during the UEFA Champions League final soccer match between Paris Saint Germain and Arsenal at the Puskas Arena. Photo: Nick Potts/PA Wire/ - Nick Potts/PA Wire/dpa

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Fabián Ruiz, centrocampista del Paris Saint-Germain, ha elogiado su constancia "de principio hasta el final" en el desenlace de la Liga de Campeones 2025-26, título ganado por penaltis (4-3) ante el Arsenal FC sin haber "cambiado nada" los parisinos en su plan pese a verse 1-1 tras el tiempo reglamentario y la prórroga.

"Hemos visto que el Arsenal es un equipo que defendía muy bien. Han tenido una ocasión, la han metido y luego han defendido todo el partido. Nosotros hemos jugado nuestro fútbol de principio hasta el final, no hemos cambiado nada", declaró Fabián a Movistar Plus+ a la conclusión de la final de esta Champions League en el Puskás Aréna de Budapest.

"Yo creo que el fútbol es justo y ha ganado quien se lo merecía. La verdad que muy contento, esto es increíble, todavía no nos lo creemos y ahora disfrutarlo", resumió emocionado el futbolista andaluz, después de que el PSG haya encadenado dos títulos de la máxima competición europea.

"La verdad es que es increíble. Quién nos lo diría, que íbamos a hacer historia y tan seguido, dos Champions seguidas. Con lo difícil que es, solo lo había hecho el Real Madrid y ahora también estamos nosotros. Creo que estamos haciendo un grandísimo trabajo, lo hemos visto de principio hasta el final. El equipo lo ha dado todo y toda esta gente y todo París, toda la ciudad, se lo merecen", concluyó Fabián.