Real Madrid - FC Barcelona, Supercopa - RFEF

El FC Barcelona defiende su hegemonía ante un Real Madrid soñador

El conjunto blaugrana parte como favorito ante el madridista en el Clásico de final de la Supercopa Iberdrola

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y el Real Madrid disputan este sábado en el Estadio Skyfi Castalia (19.00 horas/La 2) la final de la Supercopa de España Iberdrola, un Clásico que se presenta aparentemente más igualado que el de hace un año, aunque el equipo blaugrana parte una vez más por su estatus y hegemonía como el favorito.

Castellón de la Plana se prepara para una atractiva pelea por el primer título de la temporada, un Clásico en el que el Barça quiere seguir siendo el gran dominador como indica la abrumadora estadística de 21 victorias en 22 disputados, con 86 goles a favor y sólo 11 encajados. Sin embargo, el conjunto madridista se presenta con ganas de soñar y con una mochila con menos carga que la que solía portar cuando tenía enfrente al triple campeón de Europa tras saber ya lo que es ganarle.

Lo hizo el año pasado, con algo de polémica, en el Lluis Companys de Montjüic por 1-3 en la Liga F para evidenciar un paso adelante en lo competitivo que pareció ratificarse este año en el duelo entre ambos en el mismo escenario pese a que el equipo que entre Pere Romeu se impuso por 4-0, aunque los dos últimos goles llegaron ya pasado el minuto 90 y las madridistas habían fallado un penalti que podía haber puesto algo de emoción al tramo final.

El Real Madrid fue seguramente más competitivo que antaño a pesar de lo abultado del marcador, un dato que continúa reflejando que está un paso adelante que tratará de mantener en su segunda final ante el conjunto madrileño tras la del año pasado también en la Supercopa. Entonces, el Barça zarandeó a su rival con una contundente 'manita' y sin apenas dejar maniobrar a las entonces dirigidas por Alberto Toril.

Ambos equipos confirmaron su favoritismo en las semifinales ante el Athletic Club (3-1) y el Atlético de Madrid (3-1), respectivamente, aunque el equipo que entrena Pau Quesada, al que se espera en la final tras ausentarse por motivos personales del derbi, no terminó de ofrecer una imagen sólida y se limitó a vivir de la valiosa renta que logró tras el mal inicio colchonero. El de Pere Romeu ni se inmutó por empezar por detrás en el marcador ni por quedarse con diez antes del descanso y tiró de su experiencia y calidad para optar a un nuevo título, el sexto en siete ediciones y quinto consecutivo.

En cuanto a los onces, Romeu podría darle la titularidad a la centrocampista Patri Guijarro, ausente por lesión en el duelo liguero y que ya jugó más de media hora en las semifinales, para formar un mediocampo con Alexia Putellas y con Vicky López, que ejerció de extremo en la semifinal y que dejaría ese lugar a la noruega Caroline Graham Hansen en un tridente ofensivo con Claudia Pina y una Ewa Pajor que ya firmó un doblete en noviembre y a la que se le suele dar bien este rival.

Enfrente, el Real Madrid intentará no perderle la cara al partido y alargarlo lo máximo posible, con la cuenta pendiente de vigilar los centros laterales que tanto le cuesta defender y que con Pajor en el área no puede descuidar. La brasileña Yasmim, en el lateral izquierdo por la danesa Sara Holmgaard, podría ser la única novedad respecto a las semifinales en un once liderado por una Linda Caicedo que se presenta como la mayor amenaza para la defensa 'culer'.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Coll; Batlle, Paredes, León, Brugts; López, Guijarro, Putellas; Graham Hansen, Pajor y Pina.

REAL MADRID: Rodríguez; Navarro, Méndez, Lakrar, Yasmim; Angeldahl, Däbritz; Weir, Caicedo, Del Castillo; y Redondo.

--ÁRBITRA: Eugenia Gil Soriano (C.Gallego).

--ESTADIO: Skyfi Castalia.

--HORA: 19.00/La 2.