El FC Barcelona descarta jugar un amistoso en Marruecos por la "incertidumbre actual"

Archivo - Wojciech Szczesny y Hansi Flick, FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona anunció este jueves que descarta jugar un amistoso en Tánger (Marruecos), como estaba planeando para el 15 de agosto ultimando la pretemporada, por culpa del "contexto de incertidumbre actual".

"Descartado el amistoso en Tánger Ante el contexto de incertidumbre actual, el FC Barcelona considera que, en estos momentos, no se dan las circunstancias adecuadas para la celebración de este partido", informó el equipo blaugrana.

Tras la Junta Directiva de la semana pasada, el Barça había avanzado su intención de jugar en Tánger contra un equipo local, perfilando la puesta a punto del equipo de Hansi Flick. Sin embargo, la crisis y la tensión desatada en la frontera entre Marruecos y Ceuta llevó al conjunto catalán a no seguir con el amistoso.

Después del 'stage' en Inglaterra, el campeón de LaLiga EA Sports disputará como próxima prueba un triangular en Udine (Italia) este sábado 8 de agosto contra Udinese y Nottingham Forest.