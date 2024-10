El FC Barcelona quiere tener "listo" el Spotify Camp Nou "antes de final de año", pero no da fecha "exacta" de vuelta

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona sigue trabajando para que el Estadio Spotify Camp Nou esté "preparado" que pueda "volver antes de fin de año", aunque eso no significa que se produzca automáticamente el retorno de los partidos, para los que todavía no hay "fecha exacta de vuelta".

"El club está trabajando para tener preparado el estadio para volver antes de fin de año, ese es el mensaje y ese es el trabajo que cada día hacen decenas y decenas de personas en este club", aseguró Elena Fort, vicepresidenta del Área Institucional y responsable del 'Espai Barça', en rueda de prensa.

De todos modos, posteriormente, aclaró que el club trabaja "para tener el campo preparado para volver a finales de año". "A partir de ahí, hay muchas razones y muchas circunstancias que pueden modular la fecha exacta de vuelta", indicó.

"Por tanto, nuestro objetivo es tener el campo terminado y la fecha exacta a abrir dependerá de circunstancias que iremos modulando en los próximos meses", añadió Fort que confirmó que "la previsión" para que las obras estén "prácticamente acabadas" es en "junio de 2026".

"Cuando esta Junta toma una decisión dura de irse, que no es fácil, sí que tenemos el objetivo de volver lo antes posible. Quiero poner en valor el coraje de la Junta y del club a la hora de tomar la decisión de irse y de asumir toda esta carga, que no ha sido fácil, pero, obviamente, queremos y necesitamos volver a casa", remarcó.

La vicepresidenta sabe que podrán "compatibilizar sin ningún problema" la vuelta de los espectadores con "el ritmo de las obras", aunque no esconde que habrá "algunas incomodidades". "Y cuando podamos hacerlo y estemos preparados, volveremos", aseveró.

En este sentido, Joan Centelles, director de Operaciones del 'Espai Barça', tampoco se aventuró a dar una fecha concreta, pero dejó claro que los permisos burocrático "no tienen por qué ser en sí un problema" y que ya tenían previsto de inicio para los abonos que "la primera vuelta" de LaLiga EA Sports y de la fase de grupos de la Liga de Campeones sería en el Olímpic y "la segunda vuelta de Liga en el Spotify Camp Nou".

"Hay muchas cosas que valorar para poner una fecha concreta", puntualizó Centelles, que también aseguró que están "negociando una prórroga del contrato" con la empresa que explota el Estadio Lluís Companys "hasta el 31 de marzo por un criterio de prudencia". "En cualquier caso, seguro que estaremos aquí (en el Spotify Camp Nou) antes del 31 de marzo, bastante antes, espero yo", agregó.

Ante una nueva pregunta sobre una vuelta ya a finales de enero de 2025 como anunció la semana pasada el propio club, Elena Fort insistió en que están "trabajando prácticamente todas las horas del día para tener el estadio preparado para poder jugar antes de fin de año", pero que puede que "la licencia no llegue la última semana de diciembre sino la segunda de enero porque hay vacaciones de Navidad".

"El trabajo es para que el estadio esté preparado para cuando se pueda volver, se vuelva, y ahí tenemos unos márgenes de unas semanas. Y por prudencia, porque pueden pasar en esta vida mil cosas y lo conocemos, debe tenerse siempre un margen porque si no lo tuviéramos seríamos unos irresponsables. Pero no estamos hablando de marzo, ¿de acuerdo? Estamos trabajando siempre con plazos y con obras, y pueden ocurrir muchas cosas. La voluntad es tener el estadio preparado a final de año para poder volver", reiteró la directiva.

Además, Fort se refirió a la posibilidad de albergar conciertos y de posibles problemas como los que está sufriendo el Real Madrid con el Santiago Bernabéu. "La previsión en sí no es de hacer conciertos, no hacer al menos más de los que hacíamos en el antiguo estadio. Sí que debo decir que el sistema de contaminación acústica en este estadio está muy mejorado y los pocos conciertos que se puedan llegar a realizar tendrán un impacto mucho más bajo", advirtió. "Los conciertos son una oportunidad, pero no es la base del plan económico", expresó posteriormente.

Fort explicó que el retorno al Spotify Camp Nou será con aforo provisional previsto de unos 62.000 espectadores, que accederán por un sistema provisional de control de acceso. Además, se habrán colocado los asientos definitivos y la iluminación provisional instalada, los baños de primera y segunda gradería estarán operativos, también habrá restauración, y estarán disponibles 200 plazas de parking que estarán destinadas a compromisos del club, PMR y otras necesidades operativas de día de partido.