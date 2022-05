La Federación Alemana rechaza celebrar la final de la Copa en Arabia Saudí

BERLÍN, 18 May. (DPA/EP) -

El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Bernd Neuendorf, ha rechazado celebrar la final de la Copa del país en Arabia Saudí después de que hubieran surgido recientemente diferentes propuestas.

Neuendorf aseguró que Arabia Saudí "no es una opción" para albergar la final de la Copa de Alemania, después de que la jefa de la liga (DFL), Donata Hopfen, sugiriera que podría celebrarse un partido diferente.

"La señora Hopfen ha dicho que no quiere descartar que pueda haber una Supercopa (entre los ganadores de la Bundesliga y los ganadores de la copa) allí", dijo Neundorf en la edición del jueves del semanario Die Zeit. "Pero esos partidos tienen que quedarse en Alemania.

"La final de la Copa de Alemania pertenece a Berlín. Punto final. Necesitamos la cercanía de la afición y la aceptación de nuestro deporte", indicó el máximo responsable de la federación germana.

Hopfen dijo en una entrevista a principios de febrero que se podrían considerar los play-offs de la Bundesliga o que trasladar la Supercopa a Arabia Saudí era algo que no se descartaba. Pero ni siquiera una oferta de muchos millones por parte de los inversores haría que Neundorf cambiara de opinión.

"No todo es una cuestión de precio", dijo el presidente. También puede decir "no" y "el deporte en general debe hacer eso de nuevo". Con respecto al Mundial de Catar de finales de este año, Neundorf dijo que tales torneos en el futuro no deberían otorgarse a países que ignoran los Derechos Humanos.

"Básicamente, es bastante simple: si miramos nuestros estatutos y los valores y principios que contienen, entonces tenemos que vivirlos y representarlos", dijo el dirigente de 60 años. "Eso es lo que defiendo. Especialmente con respecto a la selección de países para grandes eventos deportivos", apuntó.

Catar ha sido ampliamente criticado por su historial en materia de derechos de los trabajadores migrantes desde que se le otorgó la celebración del Mundial en el año 2010, pero afirma haber logrado avances en el área.