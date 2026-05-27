Fernando Torres recuerda los 25 años del "sueño" del debut con el Atlético: "Transformó mi vida y la de mi familia"

Fernando Torres, durante el homenaje a Antoine Griezmann. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista español Fernando Torres, actual entrenador del Atlético Madrileño, recordó este miércoles los 25 años de su debut con el Atlético de Madrid, en un partido contra el Leganés cuando el equipo rojiblanco en Segunda División y cuando contaba con apenas 17 años en el Vicente Calderón, "un sueño" que transformó su "vida".

"Se cumplen 25 años de un sueño, un tiempo que transformó mi vida y la de mi familia. Con la vista atrás, gracias a ellos por la comprensión y su cariño desinteresado", expresó el de Fuenlabrada en un mensaje a través de su perfil de 'X'.

Fernando Torres, rojiblanco de cuna, llevaba en el club desde categoría alevín y fue escalando peldaños hasta el Juvenil División de Honor, con un año menos que sus compañeros. De ahí, dio el salto hasta el primer equipo, saltándose dos escalones, el Atlético C y el Atlético B. La semana del debut ya entró en dinámica del primer equipo entrando en la convocatoria y el domingo 27 de mayo de 2001 se estrenó sustituyendo a José Juan Luque en un duelo que ganó al Leganés (1-0).

Torres destacó "el respeto eterno" que ha recibido de la afición colchonera desde el inicio. "El sentimiento que nos une ha ido creciendo partido tras partido. Hoy, sólo puedo deciros que sigamos juntos y unidos porque así somos más fuertes", admitió el campeón del mundo en 2010 y de Europa en 2008 y 2012 con España que también se acordó del demolido "viejo Calderón". "Cómo me acuerdo de ti y de aquella mañana de mayo...", concluyó.