Fichajes fallidos: Jackson Martínez, un breve y discreto paso por el Atlético

QUIÉN: Jackson Martínez (Quibdó, 3-10-1986).

CUÁNDO: 15-07-2015.

MOVIMIENTO: Fichado por 35 millones al Oporto.

CONTEXTO: El delantero colombiano Jackson Martínez se había convertido en uno de los mejores goleadores de Europa mientras jugaba en el Oporto, con el que anotó casi un centenar de goles en sus tres temporadas. El Atlético buscaba reforzar su delantera en la que estaba muy solo Antoine Griezmann tras la marcha de Mario Mandzukic y el retorno de Fernando Torres, y se fijó en el internacional por el que pagó 35 millones, entonces el segundo mayor desembolso de su historia tras los más de 40 que pagó por Radamel Falcao, por cuatro temporadas. Sin embargo, Jackson Martínez sólo aguantó hasta febrero de 2016.

RENDIMIENTO: El colombiano no cumplió con las expectativas. Como otros fichajes, le costó adaptarse a las exigencias de Diego Pablo Simeone y su afamado olfato goleador no hizo acto de aparición con tan sólo tres goles, dos en LaLiga Santander y uno en la Champions, pese a que no tardó demasiado en marcar ya que lo hizo en el Pizjuán en la segunda jornada liguera. Sin embargo, no fue capaz de hacerse hueco fijo en el once, no aprovechó sus oportunidades y poco a poco se fue 'desconectando' del equipo hasta que el 3 de febrero se anunció su fichaje por el Guangzhou Evergrande chino, eso sí por 42 millones, por lo que el Atlético no perdió dinero con un fichaje que apenas había jugado mil minutos.

¿Y DESPUÉS?: Jackson Martínez tampoco brilló en el creciente fútbol chino y su figura continuó con su decaída. Además, sufrió varias lesiones y llegó a estar dos años sin jugar, lo que le impidió estar con su selección en el Mundial de Rusia. Dejó el club chino para volver a Portugal a las filas del modesto Portimonense.