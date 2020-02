La Fiscalía portuguesa investigará los insultos racistas a Marega

Publicado 17/02/2020 19:03:43 CET

La Fiscalía portuguesa investigará los insultos recibidos por el delantero del Oporto Moussa Marega en la victoria contra el Vitória de Guimarães (1-2), que motivaron que el franco-maliense abandonase el campo antes del pitido final, según indica el periódico portugués Público.

Según fuentes de la Fiscalía General de la República Portuguesa al medio luso, los incidentes están siendo investigados por el Departamento de Investigación y Acción Penal de Guimarães. Los insultos racistas suponen un delito castigado en el Código Penal del país con entre 1.000 y 10.000 euros de multa.

La Policía está intentando identificar a los responsables de los insultos con las imágenes de las cámaras de vigilancia, y cuando se conozca su identidad serán llevados ante las "entidades judiciales y administrativas correspondientes".

Este domingo, en el minuto 71 del duelo en el Estádio D. Afonso Henriques de Guimarães, Moussa Marega abandonó el campo después de escuchar desde las gradas expresiones como "mono", "chimpancé" o "negro", así como sonidos que se parecían a los de los simios.

Mientras sus propios compañeros de equipo trataban de convencerle de que reconsiderase su decisión, Marega, que jugó cedido en el Vitória de Guimarães durante la temporada 2016-17, recibió una amarilla del colegiado por quejarse de los insultos recibidos.

"Me gustaría solo decir a esos idiotas que vienen al estadio a decir gritos racistas que les jodan. Y también agradezco a los árbitros que no me hayan defendido y por haberme mostrado una tarjeta amarilla por defender mi color de piel. Espero no encontrármelo nunca más en un campo de fútbol. Sois una vergüenza", escribió el futbolista en sus redes sociales tras el encuentro.

Marega ha recibido numerosas muestras de apoyo, entre ellas, la del primer ministro, António Costa, o la del presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. "Todos y cada uno de los actos de racismo son criminales e intolerables. Ningún ser humano debe ser sometido a esta humillación. Nadie puede permanecer indiferente", indicó Costa.

"Condeno todos y cada uno de los actos de racismo, bajo cualquier circunstancia. Solidaridad total con Marega, que en el campo demostró ser no solo un gran jugador, sino también un gran ciudadano", añadió, en una jornada en la que también mostraron su cariño clubes como el Sporting de Portugal o el Benfica.