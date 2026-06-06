Florentino Pérez y Enrique Riquelme buscan ser el futuro del Real Madrid

El presidente del Real Madrid y candidato a la reeleción, Florentino Pérez (izq), y el otro candidato, Enrique Riquelme. - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid y candidato a la reelección, y Enrique Riquelme, el otro candidato a la presidencia del club, conocen este domingo en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas la decisión de los socios de la entidad, que decidirán con su voto el futuro a corto y medio plazo del club, tras una campaña repleta de nombres, posibles fichajes y ataques cruzados.

Los socios del Real Madrid vuelven a ser protagonistas en unas elecciones a la presidencia de la entidad casi dos décadas después. La última vez que se les citó en unos comicios de este tipo fue el 2 de julio de 2006, cuando Ramón Calderón se impuso en la votación a las otras cuatro candidaturas con más de 8.000 votos a favor, el 29,81%, en una jornada con una discreta participación aproximada del 40% del censo electoral.

Ahora, después de que Florentino Pérez fuera el único candidato a la presidencia del club en las siguientes cinco convocatorias, sin necesidad por tanto de comicios, el madrileño, de 79 años, se ha encontrado una oposición real, la de Enrique Riquelme, también empresario, de 37 años, y que dio forma a su candidatura en apenas unos días.

Esta convocatoria de elecciones la anunció el propio Pérez en una sorpresiva rueda de prensa celebrada en Valdebebas el pasado martes 12 de mayo. "Lamento decirles, por lo que me cuentan por ahí, que no voy a dimitir sino que he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva", anunció el dirigente en una comparecencia en la que cargó contra la prensa y denunció "campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Real Madrid".

Entonces, ante los medios, Florentino Pérez ya habló de una persona "con acento mexicano que habla con las eléctricas". "El que se quiera presentar, que se presente. Pero que no vayan por detrás diciendo que estoy cansado", dijo el empresario, que situó así, sin mencionarle, a Enrique Riquelme para el público general.

Hubo dudas sobre si el alicantino, consejero delegado de Cox Energy, lograría reunir el aval de casi 190 millones de euros necesario para presentarse como candidato, pero todo fue aceptado finalmente en tiempo y forma por la Junta Electoral, que dio comienzo, con las dos candidaturas aceptadas, a la campaña electoral, y trabajando a contrarreloj para convencer al socio, con ataques cruzados y nombres para avivar la esperanza.

La estrategia de Florentino Pérez se basó desde el inicio en presumir de sus 66 títulos logrados, entre fútbol y baloncesto, en sus dos etapas al frente del club. Con él, el Real Madrid conquistó sus últimas siete Copas de Europa, su competición fetiche, sobre el césped, y otras tres sobre el parqué. Además, de ser el valedor de la renovación del Santiago Bernabéu.

Pérez también sacó pecho -como con las Champions con una gran lona en las calles de Madrid- de sus grandes fichajes como presidente, como Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Kaká, Zinédine Zidane, Ronaldo Nazario, David Beckham, Gareth Bale, Thibaut Courtois, Vinícius Júnior o Kylian Mbappé.

El presidente de ACS, con el apoyo de exjugadores como Ronaldo o Roberto Carlos, ha defendido en las dos semanas de campaña que es el mejor para continuar gestionando el club más valioso del mundo, según Forbes, que lo valora en 10.000 millones. Cuestionó la solvencia de Riquelme, algo que no gustó nada al alicantino, e insistió en que no venderá el club, que es uno de los argumentos de Riquelme para presentarse, sino que ofrecerá a los socios decidir si quieren ser dueños "económicos y no solo sentimentales" del club, votando a favor de la venta de un 5 por ciento a un inversor que no tendrá poder de decisión ni de voto.

HAALAND, RODRI, KONATÉ, DUMFRIES, MOURINHO Y KLOPP

Además, advirtió en repetidas ocasiones de que si Riquelme es elegido, volverá al Real Madrid "la época más siniestra" de la entidad, al vincular a este candidato con Ramón Calderón y Vicente Boluda. Por contra, el de Cox mantuvo desde el minuto uno que no cruzaría "líneas rojas" en la campaña y guardó una posición más cautelosa, centrándose primero en acercarse a los socios, aunque poco a poco ha elevado su crítica, centrado en el mensaje de esa posible privatización que cree que prepara el actual mandatario.

El joven directivo lo ha hecho con propuestas como la reducción de la cuota en un 50% hasta que el primer equipo vuelva a ganar la Liga de Campeones, abriendo un sorteo de 10.000 nuevos abonos y, principalmente, desvelando el proyecto de la 'Ciudad del Socio'. Se trata de un complejo junto a la ciudad deportiva para los socios, con hotel, pistas de pádel y tenis, piscinas, un auditorio y hasta un pabellón para el equipo de baloncesto y la celebración de conciertos.

El socio madridista ha centrado gran parte de la campaña de Riquelme, que también ha atacado a Pérez asegurando que si no gana el alicantino llegará la "venta" del Real Madrid y la entrada de inversión externa. Ambos se comprometieron ante notario a que el club seguirá siendo de los socios, pero sin duda es un asunto crucial en la reflexión de los socios.

Más tarde, ambos entraron en esa batería de nombres de jugadores y entrenadores que suelen copar estas campañas. Florentino avanzó las llegadas de Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y "un galáctico total" por un coste de traspaso mínimo de 150 millones de euros, además de anunciar al portugués José Mourinho, que ya estuvo en el Real Madrid entre 2010 y 2013, como su entrenador para el futuro.

Mientras que Riquelme, que fue poco a poco desvelando sus cartas y cuenta con el apoyo de leyendas como Vicente del Bosque, Fernando Hierro, Iker Casillas o Raúl González, anunció esta misma semana que Erling Haaland será jugador del Real Madrid si gana las elecciones de este domingo, en un movimiento que recordó al Florentino Pérez que ganó los comicios de 2002 a Lorenzo Sanz con el fichaje de Luis Figo como as en la manga. Además, si sale elegido parece tener el permiso para, al menos, intentar convencer al alemán Jüergen Klopp.

"Si soy presidente del Real Madrid el próximo domingo, si incumplo alguna de mis promesas, pago el 100% de toda la cuota de los 100.000 socios del Real Madrid la próxima temporada", expresó, como su rival hace 24 años, asegurando también que hará "todo lo posible" para que el centrocampista del Manchester City Rodri Hernández juegue en el conjunto merengue. Unas declaraciones que provocaron desmentidos desde la otra parte y la posibilidad de que el club 'cityzen' amenazase con emprender acciones legales.

La batalla dialéctica, los ataques cruzados y los grandes nombres por parte de ambas candidaturas pasan de los mítines y encuentros con el madridismo a las urnas en Valdebebas. Los socios podrán votar desde las 9.00 hasta las 20.00 horas, para decidir quién es la persona que coge las riendas del Real Madrid del futuro: si siguen confiando en la gestión y los títulos de Florentino Pérez o si prefieren un cambio, después de dos temporadas sin grandes títulos.