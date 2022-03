De la Fuente: "Me encantaría que esta selección tuviese la repercusión que se merece"

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español Sub-21, Luis de la Fuente, se mostró "muy contento" tras golear a Lituania (8-0) en la fase de clasificación para el próximo Europeo y afirmó que estaría encantado de que sus jugadores tuviesen la "repercusión" que se "merecen" por sus últimas actuaciones tras quedarse a un solo triunfo de conseguir el billete para la cita continental.

"Estoy feliz, estoy muy contento porque llevábamos mucho tiempo sin estar juntos, sin competir y rápidamente, en cuatro días, ya hemos visto el rendimiento del equipo. Estoy muy satisfecho porque hemos hecho lo que teníamos que hacer y hay que dar el valor que merece a esta victoria", analizó el seleccionador español.

"De no haber tomado este partido con la entereza y la profesionalidad necesario, no hubiera sido así esta goleada. Ha sido un mérito absoluto de los jugadores porque han estado con una concentración excepcional desde el primer minuto hasta el último. Destaco esto de este grupo porque tiene ganas de crecer y hacer cosas importantes", añadió el riojano ante los medios.

"¿El mejor del partido? El equipo ha sido el MVP, no se puede personalizar en ningún jugador. El equipo hace mejores a cada uno de ellos", comentó antes de ser preguntado por la amarilla a Vencedor en los minutos finales. "Evidentemente, como hablamos de un proceso de formación y crecimiento saben que el minuto 90 no se puede cometer un error pero es parte del aprendizaje. Nos hubiera gustado que no se hubiera producido en esas circunstancias", admitió.

Sobre la repercusión de sus jugadores, De la Fuente se mostró claro. "Es verdad que me encantaría que tuviéramos la repercusión que debería tener una selecicón de este calado, que se merece. A nivel profesional creo que tendríamos que tener más visibilidad porque estos jugadores son presente y futuro del fútbol español. Reivindico que la cobertura que se nos tendría que dar debería ser mayor", insistió el seleccionador.

Por último, sobre el apoyo recibido en el estadio de Los Prados, De la Fuente fue muy agradecido. "Estamos felices, se han volcado con nosotros, la afición ha sido magnífica con un estadio casi lleno, animando desde le principio al final y esto es lo que nos gustaría tener siempre allí donde jugamos. Gracias a la afición y a la ciudad de Talavera por el recibimiento y su comportamiento", finalizó.