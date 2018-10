Fútbol/Liga BBVA.- Crónica del Osasuna-Real Madrid, 1-5

Actualizado 31/03/2012 23:54:19 CET

El Real Madrid solventa con facilidad su temida visita al Reyno Cristiano e Higuaín firman sendos dobletes

PAMPLONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se ha impuesto con autoridad en su visita a Osasuna (1-5), en el partido correspondiente a la trigésimo primera jornada de la Liga BBVA, en un encuentro que el equipo 'merengue' solventó con facilidad ante un desconocido Osasuna, y que le permite sumar tres puntos más en su objetivo liguero, tachando así de la lista una de las complicadas salidas de los hombres de Mourinho.

En un Reyno de Navarra que metió presión desde el inicio como acostumbra, y que presenció la vuelta a la titularidad de Albiol y Granero al once 'merengue', Mourinho volvió a apostar por el tridente madridista en ataque, esta vez acompañado por Ozil, escorado en banda para abrir el campo. Por su parte, Mendilibar, expulsado en el minuto once de partido, decidió poner sobre el césped un once más defensivo, tratando de evitar una posible goleada como en la primera vuelta que, desde el principio, fue inevitable.

Con el Madrid dueño del juego, balón y ocasiones, rápido encontró el gol y, en el minuto siete, tras una internada de Cristiano por banda izquierda, el portugués enviaba el balón al otro lado para que, sin ángulo, Benzema firmara uno de los goles del año con un espectacular volea al segundo palo que recordó a Van Basten.

Tras el tempranero gol, el Madrid decidió coger un camino que siempre le dio mejores resultados que la crispación, el fútbol. Por ello, supo leer el partido, durmió el encuentro y anestesió a un Osasuna que apenas acechó con peligro la portería de Casillas. Sin embargo, si alguien había con ganas en Pamplona era Cristiano, que se echó el equipo a la espalda y tras asistir, probar a Andrés Fernández, y hasta pedir un penalti, encontró el premio en el minuto 37 con un misil desde más de 35 metros ante el que nada pudo hacer el portero 'rojillo' y que ponía el 0-2 en el marcador.

Antes del descanso, Higuaín se sumó a la fiesta y silenció el Reyno con el tercero al finalizar con una bonita vaselina un gran pase de Xabi Alonso, que asistió al argentino con brillantez. Ya en la segunda mitad, Mendilibar introdujo a Lekic en busca de una remontada que encarriló rápido gracias a un cabezazo impecable de Nino que se colaba por la escuadra izquierda de Casillas.

CRISTIANO TERMINÓ CON LA POSIBLE REMONTADA 'ROJILLA'.

El descanso y el tanto de Nino reavivaron a Osasuna, que mostró otra cara en el inicio de la segunda mitad, lanzándose al ataque, proponiendo un choque 'a tumba abierta', y dejando la opción del contraataque al Madrid, rol que los merengues con gusto aceptaron, pero no aprovecharon. Sin embargo, tras desperdiciar cada uno de las contras que dispusieron, fue de nuevo Cristiano quien zanjaba la reacción local con una falta al borde del área que tocó en la barrera y se alojó en el fondo de las mallas.

Tras el mazazo, Osasuna bajó los brazos y dio por perdido un partido que nunca mereció ganar, y a quien Higuaín dio la puntilla al finalizar la segunda asistencia de Cristiano del partido en área pequeña. Con el 1-5 en el 76, el partido murió y se produjo la vuelta a los terrenos de juego de Di María. De esta forma, finalizó un partido que el Madrid ganó por ganas, fútbol, pegada y una manita, que termina además con la mala racha de los madridistas en el Reyno.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: OSASUNA, 1 - REAL MADRID, 5 (0-3, al descanso).

--ALINEACIONES.

OSASUNA: Andrés Fernández; Roversio (Echaide, min.82), Flaño, Sergio, Damiá; Puñal, Nekounam, Raoul Loe (Lekic, min.46), Álvaro Cejudo (Lamah, min.61); Raúl García y Nino.

REAL MADRID: Casillas; Arbeloa, Ramos, Albiol, Marcelo; Xabi Alonso, Granero, Ozil (Di María, min.80); Cristiano, Benzema (Varane, min.85) e Higuaín (Coentrao, min.78).

--GOLES:

0-1, Benzema, min.7.

0-2, Cristiano Ronaldo, min.37.

0-3, Higuaín, min.40.

1-3, Nino, min.48.

1-4, Cristiano Ronaldo, min.70.

1-5, Higuaín, min.76.

--ÁRBITRO: Muñiz Fernández (C. Asturiano). Amonestó a Sergio (min.4), Andrés Fernández (min.70), Lamah (min.90), parte de Osasuna, y Sergio Ramos (min.20), por parte del Real Madrid. Además, expulsó a Mendilibar por roja directa (min.11), y a Lamah por doble amarilla (min.90).

--ESTADIO: Reyno de Navarra.