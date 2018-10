Fútbol/Liga BBVA.- (Previa) Valencia acoge un derbi de Champions, Atlético y Getafe lucharán por Europa

Actualizado 31/03/2012 18:52:18 CET

Valencia y Levante convertirán este domingo la capital valenciana en el escenario del duelo por la Liga de Campeones, mientras que Atlético de Madrid y Getafe se enfrentan en el Vicente Calderón en un igualado derbi autonómico en la trigésimo primera jornada de la Liga BBVA.

El gran derbi local de la jornada se disputará en la ciudad del Turia; Valencia y Levante se enfrentan en uno de los duelos más igualados de los últimos tiempos entre los dos, separados tan solo por tres puntos de diferencia y con ambos en posiciones europeas.

Con el equipo instalado en una crisis de resultados con derrotas en liga ante Zaragoza (1-2) y Getafe (3-1) y en Europa League ante el AZ Alkmaar en Holanda (2-1), Emery necesita recuperar la confianza de una afición que cada día cuestiona más su labor en el equipo. El preparador vasco no podrá contar con Jordi Alba, Roberto Soldado ni Bruno Saltor por sanción.

Aprovechando el revuelo en el club valencianista, los de Juan Ignacio Martínez tratarán de seguir soñando con los puestos europeos y lograr un triunfo que haga olvidar la derrota de la pasada semana ante Osasuna (0-2). Ante ellos tendrán el reto de ganar por primera vez en su historia en Mestalla en la máxima categoría del fútbol español.

En el Vicente Calderón se celebrará otro derbi, en esta ocasión de rivalidad regional, entre Atlético de Madrid y Getafe. Ambos equipos llegan empatados a puntos -39- a la cita, que se supone una de las más igualadas de las últimas temporadas entre rojiblancos y azulones.

Con la resaca todavía de la victoria el jueves ante el Hannover 96 en la Europa League (2-1), el conjunto de Simeone buscará un nuevo asalto a los puestos europeos tras el batacazo de la pasada jornada en el último minuto ante el Zaragoza (1-0). Sólo cuatro puntos separan a los colchoneros de su objetivo. No estarán Silvio ni Antonio López por lesión ni Pizzi por decisión técnica.

Después de cosechar una serie de cuatro partidos sin perder, el Getafe llega a la cita con aspiraciones pero sabiendo que el Atlético es, según palabras del propio Luis García, el "favorito". En total, el técnico getafense tendrá que hacer frente a nueve bajas, la última de ellas la de el ex atlético Juan Valera, que no se encuentra recuperado y que tendrá que ser suplido por Torres. Ni los lesionados Abdel Barrada, Rafael López, Lopo, Ustari y Pedro León, ni los sancionados Pedro Ríos y Míchel ni Rubén Pérez, que por una cláusula en su contrato no podrá enfrentarse a su ex equipo, estarán en el Calderón.

El Madrigal vuelve a acoger un partido contra un rival de la parte alta al recibir al RCD Espanyol, que sigue metido en la lucha por estar en Europa la próxima temporada. El 'Submarino amarillo', que con Lotina no conoce la derrota, espera seguir sumando puntos en su cruzada particular para seguir lejos del descenso.

Con el empate contra el Real Madrid y la victoria ante el Rayo Vallecano, el Villarreal ha subido a seis puntos la distancia respecto a la zona roja, pero Lotina no quiere que sus pupilos bajen los brazos. Nilmar, lesionado, es una ausencia importante en el cuadro local pero el buen momento de Marco Ruben, Cani y compañía, sumada a una mejora colectiva en defensa, hacen soñar a los amarillos con un buen final de campaña.

Por su parte, los de Pochettino buscarán una victoria que ponga fin a dos partidos sin ganar, con el empate ante el Betis (1-1) y la derrota ante el Málaga (1-2), y que les acerque a Europa, que está ahora a sólo tres puntos.

Con la salvación matemática como objetivo más preciado, Real Sociedad y Rayo Vallecano buscarán en Anoeta desterrar los fantasmas y cerrar una mala racha. Los de Montanier, ocho puntos por encima del descenso, encadenan tres derrotas consecutivas que se agravan por las victorias de sus rivales por la permanencia. Por su parte, el conjunto franjirojo se quedó descolgado de la lucha por Europa tras dos derrotas consecutivas ante Málaga (4-2) y Villarreal (0-2).

PROGRAMA DE LA JORNADA

SÁBADO 31 DE MARZO.

Racing-Granada. Ayza Gámez (C. Valencia) 18.00 horas.

Sporting-Zaragoza. J.A. Teixeria Vitienes(C. Cántabro) 18.00 horas.

Osasuna-Real Madrid. Muñiz Fernández (C. Asturiano) 20.00 horas.

FC Barcelona-Athletic. Mateu Lahoz (C. Valenciano) 22.00 horas.

Málaga-Betis. F. Teixeira Vitienes (C. Cántabro) 22.00 horas.

DOMINGO 1 DE ABRIL.

Atlético de Madrid-Getafe. Paradas Romero (C. Adaluz) 12.00 horas.

Valencia-Levante. Fernández Borbalán (C. Andaluz) 18.00 horas.

Real Sociedad-Rayo. Pérez Montero (C. Andaluz) 21.30 horas.

Villarreal-Espanyol. González González (C. Cast-Leónes)21.30 horas.

LUNES 2 DE ABRIL.

Sevilla-Mallorca. Pérez Lasa (C. Vasco) 21.00 horas.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS PTOS J G E P GF GC.

1. Real Madrid 75 29 24 3 2 95 26.

2. Barcelona 69 29 21 6 2 84 22.

3. Valencia 47 29 13 8 8 45 36.

4. Málaga 47 29 14 5 10 44 41.

5. Levante 44 29 13 5 11 41 40.

6. Osasuna 43 29 10 13 6 34 41.

7. Espanyol 40 29 11 7 11 37 39.

8. Atlético de Madrid 39 29 10 9 10 39 35.

9. Sevilla 39 29 10 9 10 33 31.

10.Getafe 39 29 10 9 10 31 36.

11.Athletic Club 38 29 9 11 9 44 40.

12.Rayo Vallecano 37 29 11 4 14 42 49.

13.Mallorca 36 29 9 9 11 31 37.

14.Real Sociedad 33 29 9 6 14 32 45.

15.Betis 32 29 9 5 15 33 43.

16.Villarreal 31 29 7 10 12 30 42.

17.Granada 31 29 9 4 16 27 46.

18.Racing 25 29 4 13 12 23 44.

19.Sporting 25 29 6 7 16 28 54.

20.Zaragoza 25 29 6 7 16 25 51.