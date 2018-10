Fútbol/Liga Campeones.- Emery: "Hay que mirar hacia delante e ilusionarse con la Europa League"

Actualizado 07/12/2011 0:56:11 CET

El entrenador del Valencia, Unai Emery, ha comentado tras caer eliminado de la Liga de Campeones después de perder por 3-0 ante el Chelsea que "hay que mirar hacia delante e ilusionarse con la Europa League".

El técnico reconoció que el equipo llegó a Londres "pensando que se podía clasificar" para octavos. "Se ha perdido el tiempo con sus dos goles y no se ha podido recuperar durante el partido", se lamentó. "No se ha podido competir por eso dos goles y aunque se ha tenido la posesión, varias ocasiones y ocho córners, no se ha acertado", explicó. "No nos hemos metido en el partido y no había que mirar atrás", indicó.

El preparador considera que es momento de "mirar hacia delante volver a ilusionarnos con la Europa League donde se puede encontrar más acomodo y poder optar a ganarla".

El vasco considera que sería un error empezar a pensar en lo que ha pasado. "No podemos pararnos con este resultado porque el sábado llega el Betis. En el camino hay tres competiciones y hay que plantearse objetivos fuertes", afirmó.

Emery reconoció que "el objetivo de pasar a octavos no se ha conseguido y ahora hay que plantearse otro". Sobre la derrota contra el Chelsea apuntó que "los goles han sido un hándicap muy duro". "Teníamos mucha ilusión. Sabíamos de su potencial, pero han marcado muy pronto y el equipo no ha podido acercarse", añadió.