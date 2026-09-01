El delantero brasileño Gabriel Jesus ficha por el FC Barcelona hasta 2029. - FC BARCELONA

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero brasileño Gabriel Jesus será jugador del FC Barcelona las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, tras el acuerdo alcanzado entre el Arsenal FC y el club azulgrana, según ha hecho oficial este martes la entidad culé.

Nacido en São Paulo (Brasil) el 3 de abril de 1997, Gabriel Jesus comienzó a jugar al fútbol en su ciudad natal, en el Anhanguera. De allí, dio el salto a las categorías inferiores del Palmeiras de São Paulo, en 2013, con el que debutó con el primer equipo en marzo de 2015 y ganó una Liga (2016) y una Copa (2015).

Nombrado mejor jugador del Brasileirão 2016, su gran rendimiento en Brasil le llevó a dar el salto a Europa y fichar en ese verano por el Manchester City de Pep Guardiola. Con el City jugó 236 partidos, marcó 95 goles y repartió 45 asistencias. Además, conquistó cuatro Premier League (2017-18, 2018-19, 2020-21 y 2021-22), una FA Cup (2018-19), cuatro Copas de la Liga (2017-18, 2018-19, 2019-20 y 2020-21) y dos Community Shields (2018 y 2019).

En julio de 2022, fichó por el Arsenal, donde disputó 123 partidos, marcó 32 goles y dio 22 asistencias. En enero de 2025, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, que le mantuvo alejado de los terrenos de juego hasta diciembre, aunque ayudó al conjunto 'gunner' a conquistar la Liga inglesa 2025-26, con tres goles en 14 partidos.

A nivel de selecciones, Jesus comenzó a jugar en las categorías inferiores de Brasil, en la sub-20, y ganó el oro en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, en los que marcó tres goles.

Debutó con la absoluta en septiembre de 2016 y fue convocado para los Mundiales de 2018 y 2022. También para las Copas América de 2019 y 2021. En su palmarés, cuenta con la Copa América de 2019.

Gabriel Jesus es el '9' elegido por el FC Barcelona ante la imposibilidad de fichar al argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, en una operación por unos 10 millones de euros, y tras la marcha del polaco Robert Lewandowski a la MLS y el español Ferran Torres al Paris Saint Germain.

El atacante brasileño sólo fue titular en tres partidos de la máxima categoría la pasada temporada, en la que el equipo que entrena el español Mikel Arteta conquistó la Premier, y esta temporada aún no había entrado en ninguna convocatoria del Arsenal a la espera de poder resolver su futuro.