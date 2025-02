García Pimienta: "Cuando se equivocan los árbitros tienen sus dirigentes que los sancionan sin partidos"

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Xavi García Pimienta, aseguró este viernes que los árbitros "cuando se equivocan, tienen sus dirigentes", el Comité Técnico de Árbitros, que "los sancionan sin arbitrar" algunas jornadas, y además destacó la figura de Lamine Yamal ya que "es un jugador top" en su próximo rival liguero, el FC Barcelona, y mandó "toda la fuerza" al canario Kirian Rodríguez tras anunciar que vuelve a padecer cáncer.

"Los árbitros, como todos sabemos, intentan hacer muy bien su trabajo, incluso a veces cuando se equivocan también tienen sus dirigentes que los sancionan, en este caso, sin arbitrar partidos. Creo que lo que tenemos que hacer nosotros es ayudarlos. Tanto un equipo como otro intentamos engañarlos con la intención de buscar lo mejor para nosotros", dijo el técnico sevillista en la rueda de prensa previa al encuentro ante el FC Barcelona.

Pimienta aseguró que los equipos deben ayudar a los árbitros aunque se equivoquen porque "también va a pasar". "Entonces desde aquí es un tema que tampoco podemos controlar mucho. Como digo ayudarlos y centrarnos en lo que depende de nosotros que es jugar bien, hacer las cosas de la mejor manera posible", manifestó.

El Sevilla llega a esta nueva jornada con las nuevas lesiones de Akor Adams y Sambi Lokonga, algo que ha trastocado los planes del técnico catalán. "Van a estar unas semanas fuera del equipo, pero el resto están bien", confirmó sabiendo que esos contratiempos al finalizar el entrenamiento del jueves afectarán al enfrentamiento ante un rival "muy difícil" que "encima está en un gran momento de forma".

"Tenemos que estar muy atentos, ser muy exigentes con nosotros mismos, exigirnos que independientemente de lo que vaya pasando en el marcador estar compitiendo desde el primer minuto hasta el último. Que no nos pase un poco lo que nos pasó ahí en Barcelona, que empezamos bastante bien y a raíz del segundo gol nos vinimos abajo. Se vio un resultado que no queremos que suceda. Ahora jugamos en casa delante de nuestra gente, tienen que sentir orgulloso, tenemos que todos juntos conseguir esa atmósfera de partido grande, que lo es", apuntó.

Pimienta no se atreve a afirmar que el Barça sea el mejor equipo de Europa porque "tendrá que demostrarlo" en lo que resta de temporada, aunque "ahora mismo está en un momento excelente de forma". "Independientemente incluso del marcador, si se pusiesen por delante, hay que seguir con el mismo plan de partido, porque los partidos son largos y muchas veces si tú estás acertado también puedes tener tus opciones", reiteró el técnico catalán con pasado en La Masia blaugrana.

"Es un partido en el que no debemos cometer errores tontos especialmente, porque si los cometes son equipos que por la calidad de sus futbolistas no te perdonan. Tenemos que ser valientes cuando tengamos el balón, saber defender, y como digo, incluso disfrutar cuando no tengamos el balón, de saber que vamos a tener la oportunidad de robar en un momento o en una parte del campo, y desde ahí hacerles daño. Y que cuando tengamos el balón nosotros, que sea un equipo que sufra", comentó.

El técnico sevillista elogió el estado de forma de Lamine Yamal, a su juicio un jugador "top mundial" en estos momentos, destacando su juventud, pero sin dejar de lado a los demás jugadores. "Sería más fácil parar solamente a un jugador porque centras toda tu atención en un jugador como Lamine, en este caso, y sale Raphinha y salen estos jugadores (Pedri, Fermín, Lewandowski) y te pueden ganar el partido. A nivel ofensivo son jugadores que tienen calidad, que si les dejas un metro, te definen bien, que si te equivocas, te definen bien", puntualizó.

Preguntado por el mercado de fichajes invernal, el catalán confesó que le hubiera gustado haber incorporar a otro lateral izquierdo o "incluso alguna posición más". "Tenemos una plantilla muy corta para los 16 partidos que quedan, pero como dije también a partir del día 4 que se acababa el mercado, para mí estos jugadores son los mejores", confesó.

Por lo tanto, tendrá que tirar de la cantera sevillista no solo por necesidad, sino "también por creencia", así que contará con los canteranos Manu Bueno y Ramón para este domingo. "Al final tenemos una plantilla corta en según qué posiciones y eso hay que reforzarlo con los chicos del filial y que cada vez que han venido es cierto, que lo han hecho muy bien y confianza plena en ellos", aseguró.

"Yo soy el entrenador y mi responsabilidad es la de entrenar al equipo y que los jugadores que tengo rindan a su máximo nivel. Yo no soy el responsable de fichar jugadores, yo soy el responsable de comunicarle al club exactamente cuáles son las posiciones que yo considero que se tienen que reforzar por falta de jugadores. Yo soy el responsable de entrenar el equipo y lo voy a hacer de la mejor manera posible", afirmó.

Pimienta aprovechó para acordarse del capitán de la UD Las Palmas, Kirian Rodríguez, que anunció este jueves que ha recaído del linfoma de Hodgkin que le detectaron en 2022: "Desde aquí enviarle toda la fuerza, sabemos por lo que está pasando, por lo que ya pasó. No me cabe ninguna duda de que va a volver a salir de esta situación tan desagradable. Se comportó como un auténtico guerrero en la primera, salió y consiguió naturalmente volver a jugar al fútbol, se merece todo lo mejor".