Giménez: "Sabemos lo que es jugar en casa con nuestra gente y los rivales también lo saben"

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Atlético de Madrid José María Giménez se mostró muy agradecido al club por su renovación hasta 2025 y aseguró que la plantilla está muy contenta de poder volver a jugar ante su público en el Wanda Metropolitano, una fortaleza que "los rivales también saben".

"Estoy muy contento, al final el Atlético de Madrid me acogió cuando era un niño y ahora he podido crecer y tener la oportunidad de seguir en este club es algo único, me pone feliz a mí y a mi familia. Sí lo soñé pero no me imaginé poder vivirlo", dijo Giménez en declaraciones al club.

"Jugar acá, seguir creciendo acá, la verdad que eso a mí me pone muy feliz y es algo que estábamos esperando todos desde hace mucho tiempo", añadió sobre su renovación y antes de ser preguntado por el regreso parcial del público a las gradas.

"Vivimos una situación compleja y fea para el mundo, están las medidas tomadas para que el público vuelva a las gradas. Sabemos lo que es jugar en el Wanda con nuestra gente y los rivales también lo saben. Por eso tenemos que aprovecharlo", indicó el central internacional.

En relación a otras cuestiones del equipo, Giménez dijo que se dejará "el alma" por la camiseta colchonera y que el Atlético es ya "uno de los clubes más grandes del mundo". "Para mí es importantísimo, estoy muy feliz y lo disfruto mucho sabiendo de la responsabilidad que conlleva eso y me llena de orgullo", dijo.

Además, en relación al objetivo del equipo, Giménez apuntó que "el fútbol es el hoy, no existe el ayer. A nosotros nos juzgarán por lo de hoy y hoy empieza una nueva temporada, nuevos objetivos y la afrontamos con mucha ilusión y compromiso. Tenemos que seguir jugando y entrenando con humildad y pensar en cosas positivas", finalizó.