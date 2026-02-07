La Gira del Trofeo Original del Mundial patrocinada por Coca-Cola llega a España

La Gira del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA patrocinada por Coca-Cola continúa su viaje global y llega a España - PRENSA COCA-COLA

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Estadio Santiago Bernabéu ha sido el escenario de la parada en España de la sexta Gira del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA patrocinada por Coca-Cola, un evento que ofrece la oportunidad de ver el entorchado original del torneo antes de que comience la próxima edición de la cita, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

El Mundial de 2026 contará con tres países anfitriones, más equipos, más partidos y más celebraciones que nunca. Como socio histórico de la FIFA, Coca-Cola tiene los derechos exclusivos de la Gira del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA. Desde que arrancara el pasado 3 de enero en Riad (Arabia Saudí), el trofeo está visitando 30 asociaciones miembro de la FIFA a lo largo de 75 paradas y más de 150 días de gira, brindando a los aficionados de todo el mundo una oportunidad única en la vida de ver el premio más codiciado del fútbol.

El vicepresidente de The Coca-Cola Company y responsable de activos globales, influencers y colaboraciones, Mickael Vinet, recordó que "el fútbol tiene una capacidad única para unir a las personas, independientemente de su origen o del idioma que hablen". "Durante dos décadas, la Gira del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA patrocinada por Coca-Cola ha sido un viaje que ha unido al público con la magia de este deporte. En la travesía del trofeo rumbo a la mayor edición del torneo de la historia, ensalzamos la pasión, el orgullo y la unidad que hacen del fútbol el deporte más popular del planeta", señaló.

La gira está visitando los tres países anfitriones del Mundial 2026 y futuras sedes de los Mundiales masculino y femenino de fútbol, entre ellas Marruecos, Portugal, España, Arabia Saudí y Brasil. En cada parada, las comunidades locales tendrán acceso a oportunidades únicas de participación para los aficionados, que abarcan desde experiencias de marca inmersivas y desafíos interactivos de fútbol hasta contenido exclusivo con FIFA Legends.

Este sábado, la gira ha hecho escala en Madrid. El Bernabéu ha sido el escenario de un solemne acto institucional que reafirma la trascendencia deportiva de esta cita en el camino hacia el Mundial de 2026. El evento ha estado encabezado por Pedro Massa, director general de Coca-Cola Iberia; y Aitor Karanka, Director técnico de desarrollo y de la selección española absoluta masculina; acompañados por la leyenda brasileña y campeón del mundo en 2002, Roberto Carlos.

La jornada continúa por la tarde con un evento dedicado a los aficionados, quienes pueden vivir en primera persona la emoción del torneo, que arrancará el próximo 11 de junio, y fotografiarse con el ansiado trofeo. Además de diversas actividades lúdicas, el plato fuerte es un torneo de fútbol 3x3 abierto a los consumidores. Los ganadores de esta competición tienen el privilegio de disputar la Gran Final contra un equipo de reconocidos influencers. Todo el evento, incluido el seguimiento deportivo del torneo, cuenta con la conducción y narración de Ibai Llanos.

La Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA patrocinada por Coca-Cola cumple 20 años en 2026 y, a lo largo de este tiempo, más de cuatro millones de seguidores han participado de ella en 182 mercados de todo el mundo.

Además, la Fundación Infantil Ronald McDonald ha invitado a más de diez familias a vivir la experiencia única de poder ver de cerca el trofeo y de fotografiarse con el mismo de la mano de la colaboración de Coca-Cola y McDonald's. Estas familias han vivido un día único e inolvidable gracias a la Fundación Infantil Ronald McDonald, una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1997 por McDonald's y su Asociación de Franquiciados, que siguen impulsando su actividad.

El director de la División Comercial de la FIFA, Romy Gai, afirmó que el trofeo está considerado en todo el mundo "como el mayor símbolo del deporte" y que "Coca-Cola es una de las marcas más reconocidas del planeta". "Durante dos décadas, nuestra colaboración con Coca-Cola ha unido a los aficionados y les ha llevado la magia del Mundial a través de la Gira del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA. A lo largo de cinco ediciones, el emblemático trofeo ha visitado 182 de nuestras 211 federaciones miembro, y esta gira será especialmente significativa, puesto que no solo celebramos el 20º aniversario de la gira, sino que además estamos preparando el mayor torneo de la historia, que se celebrará en tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos", recordó.

Durante más de un siglo, Coca-Cola ha sido mucho más que una simple bebida: ha sido un símbolo de optimismo y una presencia refrescante en innumerables acontecimientos históricos. Ahora que el mundo se reúne para vivir el Mundial, el equipo de Coca-Cola refrescará a los aficionados a lo largo del torneo. A la compañía le enorgullece servir refrescos en momentos de celebración que unen a los aficionados de todo el mundo, ya sea con las bebidas favoritas del público nacional o con las más famosas, como Coca-Cola y Powerade.

Además, la Gira del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA patrocinada por Coca-Cola es una plataforma para fomentar el cambio en las comunidades locales. En esta edición de la gira, Coca-Cola colaborará con equipos y socios de embotelladoras de la zona para apoyar sus iniciativas de sostenibilidad, como la recogida de los embalajes y las labores de reciclaje.