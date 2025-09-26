Girona - Espanyol: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Girona FC y el RCD Espanyol se miden este viernes (21.00 horas) en Montilivi, en el partido que abre la séptima jornada de LaLiga EA Sports, un derbi catalán con los dos equipos en dos dinámicas totalmente opuestas, con los 'gironins' cerrando la clasificación pese a su buen punto sumado en Bilbao, mientras que el conjunto blanquiazul está en puestos de Liga de Campeones tras un excelente inicio de temporada.

POSIBLES ALINEACIONES

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Ounahi, Witsel, Iván Martín; Asprilla, Vanat y Bryan Gil.

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Edu Expósito, Urko, Lozano; Terrats, Roberto y Puado.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Girona y Espanyol de la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el viernes 26 de septiembre a las 21.00 horas en Montilivi.

DÓNDE VER

El duelo entre los rojiblancos y los pericos se podrá ver por televisión a través de los canales DAZN LaLiga (en abierto) y Movistar LaLiga.