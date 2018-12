Goncharenko: "El Real Madrid no tuvo la motivación adecuada"

Publicado 12/12/2018 21:57:13 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del CSKA Moscú, Viktor Goncharenko, mostró su satisfacción tras imponerse al Real Madrid (0-3) en el Santiago Bernabéu y aseguró que se trata de un "logro enorme" para el club ruso pese a quedar eliminado de todas las competiciones europeas.

"Es un logro enorme para nosotros, nos vamos de vacaciones de buen humor. Hemos jugado bien", analizó el técnico del CSKA, que se quedó con un sabor "amargo" después de haber derrotado al Madrid en los dos partidos, pero sin conseguir el premio de seguir con vida en la competición.

"Es el fútbol, a veces no tiene situaciones lógicas, es la fortuna, no siempre es fácil conseguir el tercer puesto", dijo sobre la eliminación. "El Real Madrid no supo apreciar nuestro juego, no jugó con todo lo que tiene porque tiene partidos más importantes por delante y su motivación no ha sido la adecuada", señaló.

Por último, al ser preguntado por el favoritismo del Real Madrid para ganar una cuarta 'Champions' consecutiva, Goncharenko comentó que los de Solari siempre son candidatos al título. "El Madrid siempre es favorito. Se ha ido Cristiano Ronaldo, y la calidad de los jugadores sigue siendo la misma", finalizó.