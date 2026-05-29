Gonzalo Villar se queda en el Elche hasta 2029

Archivo - Gonzalo Villar, Elche CF - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Gonzalo Villar se convirtió en jugador en propiedad del Elche CF este viernes al anunciar el equipo ilicitano su continuidad y contratación hasta 2029.

"El Elche CF ha alcanzado un acuerdo con el GNK Dinamo Zagreb para la adquisición en propiedad del futbolista Gonzalo Villar. El centrocampista murciano continuará vinculado a la entidad franjiverde hasta junio de 2029, prolongando una etapa en la que se ha consolidado como una pieza importante dentro del equipo", anunció el club español en un comunicado.

El murciano, de 28 años, regresó al Elche CF el pasado mes de enero para iniciar su segunda etapa en el primer equipo franjiverde, cedido por el conjunto croata. Villar se formó en la cantera del Elche CF y dio el salto al primer equipo, para fichar después por la AS Roma. Desde el conjunto italiano fue cedido a Getafe y Sampdoria, para fichar por el Granada en 2023. Después de dos temporadas, el pasado verano llegó a Zagreb, desde donde volvió a Elche y la Liga.

En esta mitad de temporada, el centrocampista disputó ocho encuentros como titular y se consolidó como una de las incorporaciones más destacadas del mercado invernal, "gracias a su capacidad para dirigir el juego, interpretar los diferentes momentos de los partidos y aportar experiencia en una categoría de máxima exigencia", destacó un Elche que el pasado fin de semana, en la última jornada de LaLiga EA Sports, aseguró su permanencia.

"La continuidad de Gonzalo Villar supone la prolongación de una historia especial entre el futbolista y el Elche CF, una relación que comenzó años atrás y que seguirá creciendo durante las próximas temporadas", añadió.