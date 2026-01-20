'Graffiti', La Nueva Colección De Fútbol Sala De Joma Para Jugar Como Los Mejores Del Mundo. - JOMA

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma presenta 'Graffiti', su nueva colección especial de zapatillas de fútbol sala que pretende transformar el diseño en un lenguaje propio dentro de la pista y que nace con el lema 'El arte de jugar como los mejores del mundo' para aquellos jugadores que entienden la pista como un espacio de expresión personal.

Cada modelo ha sido concebido para ofrecer el máximo rendimiento sin renunciar a la identidad propia de cada futbolista, reforzando la conexión entre el jugador, la zapatilla y su manera de interpretar el juego.

En la colección especial Graffiti, el diseño nace directamente del juego. Del movimiento constante, del ritmo y de la forma en que cada jugador se expresa sobre la pista. Los colores, los contrastes y los grafismos reflejan esa intensidad y convierten cada zapatilla en una extensión del estilo personal del futbolista.

Esta es la manera en que Joma entiende el fútbol sala: un deporte donde cada jugador tiene algo que decir. Esta filosofía se traslada a las piezas de campaña. Así los jugadores aparecen jugando en espacios que conectan visualmente con las zapatillas. Cada movimiento deja huella, como si el paso por la pista fuera también una forma de crear.

Detrás de Graffiti hay historias reales de fútbol sala. Jugadores que compiten al máximo nivel y que viven la pista como su lugar natural. Referentes internacionales como Felipe Valerio, Allan Guilherme, Tomás Pacho, Rocha o Wesley, entre otros, han participado activamente en el proceso de creación de la colección.

Su implicación ha sido clave para dar forma a una colección de zapatillas que acompañan cada movimiento y reflejan distintas formas de vivir el fútbol sala, siempre desde la autenticidad, la exigencia y la personalidad de quienes compiten al más alto nivel.

La colección Graffiti se estructura en dos líneas de alta gama, Top Flex y Regate, pensadas para adaptarse a distintas necesidades del jugador. La principal diferencia entre ambas está en el material del upper: Top Flex, fabricada en piel, ofrece una sensación más natural y confortable, mientras que Regate, desarrollada en microfibra, apuesta por ligereza y resistencia.

Dentro de ambas líneas, Graffiti reúne diferentes versiones que responden a la intensidad del juego y a las sensaciones que busca cada futbolista.

Top Flex y Regate ofrecen un equilibrio entre ligereza, comodidad y contacto directo con el balón. Top Flex Plus y Regate Plus están pensadas para jugadores que soportan grandes cargas, aportando mayor estabilidad y confort.

Top Flex Ultralight y Regate Ultralight apuestan por una sensación más ligera y fina; Top Flex Rebound y Regate Rebound ofrecen un extra de amortiguación y potencia, y Top Flex Ultimate y Regate Ultimate refuerzan la estabilidad y la seguridad en cada apoyo.

La colección se completa con otros modelos como Skillful, FS Reactive y Táctico, ampliando la propuesta para adaptarse a distintos perfiles de juego. Skillful está orientada a jugadores técnicos que buscan control y precisión, mientras que FS Reactive apuesta por una pisada dinámica para un juego rápido y cambiante. Y Táctico ofrece mayor estabilidad y soporte para quienes priorizan seguridad y equilibrio.