Grimaldo: "Me encuentro muy a gusto y muy contento de poder dar mi máximo nivel en el Atlético"

Alejandro Grimaldo, en un partido con el Atlético de Madrid. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Alejandro Grimaldo, zaguero del Atlético de Madrid, ha dicho encontrarse "muy a gusto" y también "muy contento" de "poder dar" su "máximo nivel" en los próximos compromisos de su equipo, tanto en LaLiga EA Sports como en la Copa del Rey y la Champions League.

Tras ser elegido como Jugador Cinco Estrellas del pasado mes de octubre por los aficionados del Atlético bajo el patrocinio de la empresa cervecera Mahou, Grimaldo agradeció a la numerosa afición colchonera "todo el apoyo" recibido "durante este inicio de temporada".

"A nivel colectivo, la verdad es que hemos ganado muchísimos partidos. Estamos ahí arriba luchando por mantenernos en la lucha por la Liga y la verdad es que ha sido un mes increíble. Y a nivel personal, pues muy contento. Como dije ya al principio, era un poco tema de la adaptación de los primeros partidos y ya me encuentro muy a gusto y muy contento de poder dar mi máximo nivel", reconoció el lateral izquierdo.

"El fútbol no para, jugamos cada tres días. Tenemos un partidazo el próximo domingo, un partido que es muy bonito de ver para todo el mundo, un partido muy importante para todos nosotros en casa, con toda nuestra afición. Al final creo que es muy importante siempre jugar en casa porque nuestra afición nos ayuda a dar ese plus que hace la diferencia en cada partido. Y con muchas ganas de que empiece", añadió Grimaldo.

No en vano, el próximo domingo a partir de las 21:00 horas en el Riyadh Air Metropolitano se enfrentarán Atlético y FC Barcelona, en un encuentro correspondiente a la jornada 12 de Primera División y además con el liderato de la tabla clasificatoria en juego para ambos equipos.

"Espero un ambiente increíble, lo viví ya en el derbi contra el Real Madrid, que fue alucinante. Además, ahora en este momento es primero contra segundo, en una dinámica muy positiva del equipo. Creo que va a ser un partido increíble, con un ambiente alucinante", vaticinó.

"Y con muchas ganas, como he dicho, de que llegue el domingo, de ver el estadio lleno, de ver cómo nos animan y de ver a un equipo que quiere ir a por los tres puntos", señaló el defensa rojiblanco justo antes de elogiar a dos pilares del club, Koke Resurrección y Jan Oblak.

"Son dos leyendas del club, han hecho historia aquí, la verdad que es increíble cómo, con todos los partidos que llevan, con todo lo que han conseguido, siguen cada día trabajando y apoyando a cada compañero, a cada jugador para sacar lo mejor del equipo", comentó al respecto.

"Tanto Koke como Jan me han ayudado mucho desde el principio, me han apoyado en todos los momentos y yo les estoy muy agradecido porque está claro que la ayuda de dos leyendas como ellos pues siempre te levanta un poco y te hace tirar para arriba", concluyó Grimaldo en su entrevista.