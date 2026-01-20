Guadalajara celebra tener en su sede el España-Uruguay: "El duelo más esperado, entre dos campeonas del mundo"

La alcaldesa de Guadalajara (México) Verónica Delgadillo, y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, durante un encuentro informativo organizado por Europa Press, a 20 de enero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol disputará el próximo 26 de junio, ante Uruguay, el partido de la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 en la sede de Guadalajara, un encuentro que ha sido acogido por la ciudad mexicana de manera positiva, ya que será "el más esperado" de la primera fase, entre dos "campeonas del mundo".

"El cuarto partido que acogeremos será sin duda el más esperado, España - Uruguay, dos campeones del Mundo en un partido que puede ser definitorio. Además, de cara a los aficionados españoles, tenemos conexión directa con Madrid con un vuelo que tiene una ocupación media del 96%. Es muy importante que México y España, como pueblos hermanos", afirmó el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemos, en el encuentro informativo 'Jalisco, sede de grandes eventos', organizado por Europa Press.

El gobernador destacó la importancia de Jalisco en la cultura mexicana. "El mariachi, el tequila y la charrería, todos vienen de allí. Seremos sede por tercera vez. La fiesta mundialista irá tomando efervescencia con la repesca, así como el partido de leyendas entre Real Madrid y Barcelona", apuntó.

El máximo mandatario estatal subrayó que Guadalajara será "la mejor sede" de la primera fase del Mundial y celebró haber tenido la "suerte" de acoger "los partidos más atractivos". "El día 11 de junio se inaugura el Mundial en Ciudad de México, y ese mismo día tendremos un partido. El 18 de junio, la selección mexicana jugará por primera vez en Guadalajara en un Mundial ante Corea del Sur. El tercer partido será Colombia, con la que Guadalajara tiene una gran conexión aérea", enumeró.

Por último, Lemos confirmó que habrá un concierto de Maná el día 17 de manera gratuita en la Fan Zone de la ciudad, el día previo al duelo entre México y Corea del Sur, así como uno de Alejandro Fernández 'El Potrillo' el día previo al España - Uruguay. Además, a lo largo de la Copa del Mundo se homenajeará al guitarrista Carlos Santana.

Por su parte, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, resaltó que Guadalajara está preparando "la mejor fiesta mundialista" de las 16 sedes. "Tendremos un espacio único, en el centro de Guadalajara. Estará entre la Catedral, el Palacio del Gobernador y el Teatro Degollado. Eso le va a dar un toque muy especial", argumentó.

Una Fan Zone que contará con una oferta gastronómica "única" con un área muy importante para "degustar comida local". "Vamos a vivir una fiesta cultural en toda la ciudad de Guadalajara y Zapopan. Serán 39 días de fiesta en los que, al rededor de 40.000 personas, accederán de manera diaria. Los días que no haya partidos habrá conciertos. Los visitantes encontrarán lo mejor de la mexicanidad", expresó.

Por último, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, remarcó que México será el primer país que sea sede de un Mundial por tercera vez. "Llevamos nueve años trabajando para cumplir las exigencias de la FIFA. Es un Mundial atípico porque está en tres países con 16 sedes. Los aeropuertos son clave, y se necesitará conectividad para lograr esto, y Guadalajara está conectada con 13 de las 16 sedes", explicó.

En cuanto al ambiente futbolístico, destacó la "gran comunidad española" que tiene Jalisco. "El ambiente futbolístico es muy similar al de España, las aficiones son muy grandes. Los mexicanos son los aficionados que más se desplazan a una Copa del Mundo. Esto va a permitir que toda la gente que venga pueda disfrutar porque somos muy fiesteros y un país alegre", dijo.

Sobre el Estadio Akron, Frangie recordó que el antiguo presidente de Chivas tenía en su mente hacer "un estadio mundialista", y tuvo certificado FIFA desde su construcción. "Es el primer estadio de México en el que el túnel de vestuarios es el mismo para el equipo local y visitante. Además, también cuenta con la mejor accesibilidad para que todas las personas puedan disfrutar del espectáculo", reivindicó.

El Estadio Akron, además de cuatro partidos de la Copa del Mundo, también albergará dos encuentros de repesca. "Tenemos el mejor grupo del Mundial, con España y Uruguay. Los aficionados mexicanos tienen preferencia por los equipos españoles. El partido entre España y Uruguay nos han hecho elevar las expectativas. Además, también jugará México su primer partido en un Mundial en Guadalajara, y el otro partido será de Colombia", concluyó.