Guardiola: "Si hay que jugar contra la historia del Madrid, no tendremos oportunidades"

"La calidad que tiene el Madrid no es casualidad; la gente dice que tiene suerte, pero de eso nada"

BARCELONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, admitió que su equipo "no" tendría "oportunidades" si tuviese "que jugar" contra la historia del Real Madrid, el club más laureado de la Liga de Campeones y su próximo rival este martes en las semifinales de la competición continental, y aventuró que tendrán que "sufrir" en la eliminatoria.

"Si hay que jugar contra su historia, no tendremos oportunidades. Son mejores en eso. Pero tenemos el deseo de competir contra ellos, es una prueba increíble. Lo queremos intentar. Tenemos que sufrir cuando toque, estar juntos, y cuando tengamos la pelota, atacar. Lo mismo que si jugáramos contra el Bayern o el Barcelona, equipos que han estado aquí muchas veces", explicó Guardiola en la rueda de prensa previa al duelo de ida de la 'Champions'.

El técnico catalán destacó la importancia de llegar a las semifinales de la competición continental por segundo año consecutivo. "La 'Champions' es un proceso y representa algo muy bonito. Siempre he tenido esa sensación, también con el Bayern, de lo bonito que es estar aquí, con los mejores de Europa. Tenemos que competir bien y hacer dos partidos excepcionales para llegar a la final", apuntó sobre su ambición.

"La historia está ahí y no la podemos cambiar. Mañana jugamos contra futbolistas que han estado en estas situaciones y más allá, llegando a finales y ganándolas, muchas veces. A nosotros eso nos falta. Podemos planificarlo todo, pero al final es once contra once y decide la calidad y la fuerza mental de los jugadores", dijo sobre los futbolistas, los protagonistas del encuentro.

"Ni Carlo ni yo vamos a ganar este partido, sino los futbolistas, por los que la gente viene al campo", añadió. Sobre el papel de su equipo en la competición europea, Guardiola mencionó la dificultad de llegar a las eliminatorias finales. "La realidad no es ganarlo todo, jugar fantásticamente, marcar siempre cinco goles... Esto es difícil para todos. Lo que no me atrevo es decir que si no llegamos a la final no sería bueno", apuntó.

El equipo inglés afrontará el primer enfrentamiento de la eliminatoria con bajas sensibles en defensa, entre ellas la de Walker y Stones, en duda para el partido de mañana. "Tengo que esperar hasta esta tarde para ver cómo está la gente, cómo se sienten. Lo que es seguro es que habrá jugadores que tengan que jugar en una posición que no es la suya", dijo.

Preguntado por el ataque madridista, Pep alabó al delantero francés Karim Benzema y al brasileño Vinícius, quien recibió críticas en su llegada. "A veces nos damos demasiada prisa en criticar a jugadores. Sólo tiene 21 años, está en un gran equipo y sus números hablan por sí mismos", destacó sobre la temporada del extremo.

"Contra el Madrid he ganado y perdido, cuando juegas tantas veces se gana y se pierde. Al talento que tienen no se le combate que con más talento, lo que me ha pasado con otros equipos, pero no me siento especial por haber ganado más o menos", matizó sobre la calidad del rival.

De hecho, el entrenador del City reconoció que siempre le ha gustado el conjunto blanco, desde su etapa como jugador y, ahora, como entrenador. "La calidad que tienen no es casualidad; la gente dice que tiene suerte, pero de eso nada", sentenció.

Por último, insistió en la confianza de los jugadores de Ancelotti en los momentos clave. "En 2020 fue una eliminatoria muy igualada, decidieron los detalles. Lo que más me gusta del Madrid, sobre todo, es que en la dificultad, con 0-3, hay jugadores que levantan el dedo y dicen aquí estoy yo. El balón no les quema con 0-3, a otros sí, a ellos no. Modric y Kroos, o Carvajal y Alaba, Benzema por supuesto, la piden", remarcó.