Hansi Flick: "Espero que el Celta haya sido un toque de atención para corregir y mejorar cosas"

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, tiene claro que deberán "luchar hasta el final" para conquista el título de LaLiga EA Sports y aunque el objetivo es "no ceder ningún punto hasta final de temporada", no olvida el sufrimiento del pasado fin de semana ante el RC Celta, el cual espera que "haya sido un toque de atención para corregir y mejorar todas las cosas" que necesitan para sus objetivos.

"Nunca se puede saber lo que puede ocurrir. Contra el Celta sufrimos, el Real Madrid sufrió contra el Athletic, son partidos duros, difíciles, y tenemos que luchar hasta el final. No es fácil ganar cada partido porque la Liga es una competición muy disputada. Obviamente, espero no ceder ningún punto hasta final de temporada, pero hay que jugar cada partido y tenemos que hacer todo lo que sea posible", remarcó Flick este lunes en rueda de prensa previa al duelo contra el RCD Mallorca.

El técnico blaugrana recordó que cuando no hacen "las cosas bien, como en el partido contra el Celta, cosas que se pueden ver, entonces no es fácil". "Hay que mejorar y espero que haya sido un toque de atención para poder corregir y mejorar todas las cosas que queremos hacer para avanzar por el buen camino", comentó.

Por ello, insistió en que "todavía queda mucho" en su pelea liguera con el Real Madrid. "El camino es largo hasta final de temporada, y el Real Madrid es un equipo fantástico, y obviamente van a intentar también alcanzar sus objetivos", puntualizó Flick.

En este sentido, no cree que vaya a afectar de un modo u otro la final entre ambos equipos de la Copa del Rey de este sábado porque "son dos competiciones distintas". "Esperamos poder demostrar lo buenos que somos contra el Real Madrid, pero tras este partido quedarán otros, en Champions y en Liga", consideró.

El alemán no quiso incidir más en el tema de los horarios y de cara al duro calendario que se avecina advirtió que "lo más importante" es que se centren en ellos mismos. "Es muy importante que vayamos a mejor, lo que ocurrió después del Dortmund y del Celta demuestra que estamos haciendo aquellas cosas que queremos hacer mejor. Tenemos la calidad como para poder ganar a cualquier equipo, pero únicamente si hacemos bien las cosas", recalcó.

Pero el entrenador del Barça pudo "notar la energía positiva" tras la "gran remontada" ante el equipo gallego. "Y eso es lo que me gusta de verdad. Pudimos remontar y ahora el equipo está en un muy buen momento, hay que continuar así", pidió.

De todos modos, sabe que deben "gestionar" el tema del cansancio porque "es muy importante que haya piernas frescas contra el Mallorca". "Hay que gestionar bien la carga de minutos y eso es lo que tenemos que tener muy presente también. Ahora mismo estoy pensando en muchísimas cosas y no es fácil de gestionar porque los jugadores quieren demostrar que están aquí, que están en forma y que no necesitan descansar", recordó.

"Los jugadores lo que quieren es ayudar desde el terreno de juego, pero nosotros lo tenemos que gestionar y ellos tienen que aceptar nuestras decisiones porque lo que queremos es tomar las decisiones más correctas para el equipo", añadió al respecto.

En este sentido, puede "entender" que sus futbolistas puedan no estar "contentos" o "insatisfechos" cuando son cambiados. "Fui jugador y conozco muy bien la situación de un jugador, pero no puedo entender la reacción porque para mí es una situación que uno tiene que aceptar. Fue una gran remontada después de ir perdiendo 1-3 y creo que tomamos las decisiones más acertadas, esto es lo que los jugadores tienen que ver. Normalmente todo el mundo celebra la victoria y eso me gusta más, me gusta más ver la reacción sobre el terreno de juego cuando juegan", indicó después de que algunos mostrasen su enfado al ser sustituidos el pasado sábado.

"HAY QUE ESPERAR CON LEWANDOWSKI"

Por otro lado, el germano no sabe cuánto estará de baja Robert Lewandowski. "Espero que llegue (al final de temporada), pero no lo sabemos, tenemos que esperar. Y cuando esté disponible para jugar, estaremos todos muy contentos, pero no sabemos cuánto tiempo estará de baja, así que prefiero no decir nada", zanjó, al tiempo que ve "listo" al portero Marc-André ter Stegen. "Tenemos que hablar sobre lo que queremos hacer, decidiremos cuándo es el mejor momento para que regrese", añadió.

Y para suplir al '9' puede tirar de un Ferran Torres que está "en un muy buen momento de su carrera" y que su rendimiento "demuestra que la posición de '9' es su posición". "Obviamente también tenemos que gestionarle porque le necesitamos hasta final de temporada", aclaró.

Hansi Flick también fue preguntado por Raphinha, que está haciendo "una labor fantástica" como todo un equipo que calificó de "muy profesional" y que "siempre se centra en aquellas cosas que pueden mejorar". "Son líderes y necesitamos este tipo de jugadores con esta actitud", aseveró.

De su rival de este martes, el RCD Mallorca, recordó que "lleva una muy buena temporada". "Tienen la ocasión de jugar en Europa la temporada que viene, así que será un partido difícil. Es un equipo muy experimentado, puede defender muy bien y su transición es fantástica, es uno de los mejores. Han jugado muy bien hasta ahora, así que tendremos que estar listos para ello", sentenció.