Hansi Flick: "Tenemos algo especial"

Hansi Flick, FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, elogió a su equipo por tener "algo especial" y mostrar la buena dinámica de esta temporada en el 3-0 contra el Getafe este sábado, ya que "no es fácil" volver a buen nivel de un parón internacional.

"Los partidos contra el Getafe no son fáciles. Para mí es el mejor equipo de la Liga en la defensa, lo hacen muy bien. No es fácil generar ocasiones. Estoy muy contento que marcamos en el primer minuto, nos ayudó mucho. Después del parón no es fácil volver, tres semanas con muchos jugadores fuera, muchos minutos, teníamos que gestionarlo. Estoy contento con los tres puntos y con la actuación del equipo", dijo en rueda de prensa.

"Tenemos muchos jugadores a un gran nivel, de mucha calidad. Para ganar títulos es importante. Tenemos además una gran atmósfera en el equipo. Lo puedo ver todos los días y lo agradezco. Tenemos algo especial. Siempre estamos centrados en el siguiente partido. Queremos escribir la historia y todo el mundo está en el mismo camino, con la actitud correcta, en todos los entrenamientos", añadió.

Flick recordó que "todo el mundo tiene que estar involucrado, en ataque y en defensa", y valoró los 90 minutos de Lamine Yamal, sin descanso tras jugar también mucho con España. "Hoy había que darlo todo. Le pregunté si necesitaba el cambio y me dijo que no. Alguna vez hay que gestionar, pero en la primera parte fue un partido fácil para él. En la segunda estuvo más involucrado. Su actitud es buena, entre los partidos tiene los cuidados, se recupera bien, es lo más importante", comentó.

Además, el técnico blaugrana fue preguntado también por Anthony Gordon. "Para mí lo está haciendo muy bien, también en los partidos de antes que no marcó. Se pudo ver cuando jugó con Inglaterra, marcó, tenía confianza, y quería seguir así con el Barça. Nos da mucho, tiene velocidad, también puede controlar la pelota", afirmó.

Flick destacó también a Jules Koundé, por su gol y por su actitud "profesional 100%", "centrado en ser mejor", y recordó la exigencia que tienen de "ganar títulos", sin pensar en los récords o las victorias consecutivas.