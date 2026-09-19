Un 'hat-trick' de Raphinha derriba al Sevilla en su casa

Raphinha of FC Barcelona celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and FC Barcelona at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on September 19, 2026, in Sevilla, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha ganado este sábado por 1-3 en su visita al Sevilla FC durante la jornada 7 de LaLiga EA Sports, con remontada incluida, gracias a un 'hat-trick' del delantero brasileño Raphinha Dias para el sólido líder de la clasificación liguera, derribando a un adversario sin destreza para aguantar su ventaja con el gol inicial de Youssouf Fofana.

En el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, los culés empezaron con aplomo y Lamine Yamal mandó un zurdazo lejano al palo en el 8', habiendo hecho su característico eslalon desde el costado derecho hacia el interior del campo. Aun así, se adelantó el Sevilla en el 19' tras una internada de Félix Correia por la izquierda, con centro que cabeceó Fofana de cerca.

Pese al percance, las ideas del Barça siguieron igual y lo evidenció el desparpajo en ataque de Anthony Gordon, incluyendo una ocasión en el 21' como antesala del 1-1, obra de Raphinha un minuto más tarde; Andreas Christensen le envió un pase raso desde lejos, el pichichi se desmarcó, recortó delante de Arouna Sangante y definió por abajo con un derechazo.

Ese cambio de inercia dio aire al conjunto blaugrana, que fabricó más peligro a la media hora con un disparo alto de Eric Garcia y luego en el 39' con otro remate más incisivo de Pedri González, cuya respuesta por parte sevillista fue un cabezazo de Giorgi Kochorashvili por encima del travesaño en el minuto 40 y casi acto seguido un tiro fallido de Fofana.

Había dado a cara el equipo local frente a la máquina goleadora que está siendo este Barça en el arranque de curso, pero al regresar del descanso empezó Lamine a hacer de las suyas. Y esa insistencia obtuvo botín en el 52', pues el '10' culé cazó un balón suelto en la frontal del área rival y caracoleó delante del marcaje cercano de Kochorashvili.

Lamine sacó un centro con el pie diestro y Raphinha se dirigió hacia el primer palo para cabecear su segundo gol de la noche. La mala noticia para Hansi Flick fue ver a Christensen recaer de una aparente lesión en su cuádriceps, así que el entrenador azulgrana lo sustituyó por Gerard Martín, pero obviamente sin cambiar las estrategias que funcionaban.

De hecho, se encargó Raphinha de que el escenario para los visitantes fuese aún mejor con su 1-3 en el 69', desmarcándose a la carrera entre la zaga rival para aprovechar un pase de Lamine al hueco, pisar el área enfrente del portero Odysseas Vlachodimos y picar el balón en su salida para establecer el 'hat-trick', su duodécimo gol por ahora en esta Liga.

Flick no tardo en darle descanso, al igual que a otras de sus grandes estrellas, y a pesar de ello el Barça merodeó su cuarto gol en el tramo final del encuentro con sendos disparos de Gordon y de Dani Olmo. Este triunfo en tierras hispaleneses situó al cuadro blaugrana con 21 puntos en la tabla; los pupilos de Luis García Plaza, en cambio, acumulan 13.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SEVILLA FC, 1 - FC BARCELONA, 3 (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

SEVILLA FC: Vlachodimos; Iglesias, Sangante (Carmona, min.68), Castrín, Suazo; Agoumé, Kochorashvili (Romero, min.68), Fofana (Alfon, min.78); Sierra (Guridi, min.78), Correia (Ejuke, min.59) y Ure.

FC BARCELONA: Livakovic; Eric Garcia, Cubarsí, Christensen (Gerard Martín, min.59), Cancelo; Pedri (Bernal, min.86), Rodri; Fermín (Olmo, min.76), Lamine Yamal, Gordon (Gabriel Jesus, min.86); y Raphinha (Adeyemi, min.76).

--GOLES:

1-0, min.19: Fofana.

1-1, min.22: Raphinha.

1-2, min.52: Raphinha.

1-3, min.69: Raphinha.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C. Valenciano). Amonestó con tarjeta amarilla a Agoumé (min.80) por parte del Sevilla FC.

--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.