Hazard: "Jugar en el Real Madrid es mi sueño desde que era un niño"

Publicado 08/10/2018 17:17:23 CET

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista belga del Chelsea, Eden Hazard, ha reconocido que jugar en el Real Madrid es "su sueño desde que era un niño" y que su futuro es un incógnita total, ya que hay días que se levanta pensando en seguir en el club inglés y días cuyo deseo es cambiar de aires.

"El Real Madrid es el mejor club del mundo. No quiero mentir hoy. Es mi sueño desde que era un niño. No quiero hablar de esto todos los días, no tengo tiempo, pero creo que hablaremos de mi futuro pronto", avisó Hazard ante la prensa inglesa tras la victoria de su equipo ante el Southampton (0-3), a la que contribuyó con un tanto.

El belga reconoció que ahora mismo no tiene nada claro en su mente, ni renovación ni posible marcha. "No quiero decir que voy firmar un nuevo contrato y finalmente no firmarlo. Así que ya veré. Cuando me levanto por la mañana, a veces pienso que me quiero ir y a veces pienso que me quiero quedar. Es una decisión difícil. Es mi futuro. Tengo 27 años y cumpliré 28 en enero", recordó.

Hazard ha comenzado la temporada en un gran momento de forma y es el máximo artillero de la Premier con siete goles en ocho jornadas, dos más que Sergio Agüero y Harry Kane. El jugador de La Louvière cumple su séptima temporada en el Chelsea, con el que ha ganado dos títulos en la Premier y uno en la Liga Europa, la FA Cup y la Copa de la Liga.