Iker Muniain confirma su retirada como jugador y se convierte en entrenador del CD Derio

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El deportista español Iker Muniain, de 32 años, entrenará al CD Derio la próxima temporada en Tercera RFEF, confirmando de este modo su retirada como futbolista tras dos décadas ligado al Athletic Club desde sus categorías inferiores hasta ser una estrella en el primer equipo, y una última campaña en San Lorenzo de Almagro.

"Estoy aquí para hablar de esta nueva etapa, esta vez como entrenador. Hace tiempo que decidí que éste sería el siguiente paso que quería dar. Y bueno, es el momento de darlo y comenzar este camino tan ilusionante", dijo el propio Muniain este sábado en un vídeo difundido por su nuevo club a través de la red social X.

"He elegido empezar en Derio porque creo que reúne muchas cosas positivas. Es un club que viene trabajando muy bien en los últimos años, tengo muy buenas referencias de lo que se trabaja ahí. Creo que es un escenario idóneo para dar mi primer paso y la verdad que estoy muy contento y muy ilusionado con poder desarrollar las ideas que tengo en la cabeza, formar mi propio 'staff', transmitírselo a los chicos que nos va a tocar entrenar y la verdad que es un inicio muy ilusionante para mí", argumentó el ya exjugador profesional.

"Me imagino un equipo valiente, un equipo ambicioso, con mucha energía, con la ilusión de poder crecer en cada entrenamiento, en cada partido. Y tengo la suerte de que a lo largo de mi carrera he conocido a muchos entrenadores, muchos de ellos de primer nivel. De cada uno de ellos vas cogiendo alguna idea y ahora es el momento mío de poder trasladarle a los jugadores esa idea que yo tengo para que nos intenten salir las cosas de la mejor manera", añadió el ex del Athletic.

Además, hizo un llamamiento a sus nuevos hinchas. "Espero que la afición nos acompañe en medida de lo posible, para nosotros es muy importante. También nos tenemos que hacer responsables de que eso suceda, de poder transmitir para que la gente venga con muchas ganas a ver al equipo; la gente de Derio, la gente del pueblo que siente este equipo como suyo", recalcó Muniain.

"Y trataremos, por supuesto, de defender estos colores con el máximo orgullo posible, estos colores que casualmente son compartidos con San Lorenzo, que es mi último club, y que me hacen sentir como en casa", concluyó el ex de los equipos de Bilbao y de Boedo (Buenos Aires).