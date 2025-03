Imanol Alguacil: "El Manchester United es el gran favorito para ganar la Europa League"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, aseguró este miércoles que "nadie" le va a quitar "la ilusión" de enfrentarse a un "equipo histórico" como es el Manchester United inglés, que es "el gran favorito para ganar la Liga Europa", por lo que quiere "disfrutar de la eliminatoria".

"Vamos a disfrutar de esta eliminatoria contra el Manchester United. ¿Si perdemos nos metemos en la cueva y no salimos al día siguiente? Lo que hay que hacer es tener respeto por el rival que tenemos enfrente y saber que es un grande. Nadie me quita la ilusión de poder enfrentarme al Manchester y hacer todo lo posible para ganar el partido", afirmó el técnico vasco en la rueda de prensa previa al encuentro de este jueves en los octavos de final de la Liga Europa.

Para Alguacil, el Manchester United es "el gran favorito para ganar la Liga Europa", pese al mal momento que atraviesan en el campeonato inglés porque en Europa "no han perdido". "No estoy para nada de acuerdo con esos que dicen que vienen en un mal momento, pero eso no quiere decir que estén jugando mal, todo lo contrario. En liga tienen menos victorias de lo que se merecen por juego, tienen un plantillón, unos jugadores 'top' a todos los niveles", señaló.

"Mañana lo de siempre: intentar ganar, que quede muy claro, pero también no faltando el respeto a lo que tenemos enfrente. Entonces puedes hacer el mejor de los partidos, tus jugadores pueden hacer su mejor partido, pero aún así puede que suceda que ellos, sin estar tan brillantes, te ganen el partido, por el nivel que tienen. Evidentemente tenemos que ser conscientes del potencial que hay enfrente, es uno de los grandes", comentó.

La Real Sociedad se vuelve a enfrentar al equipo inglés dos temporadas después en lo que será un encuentro "totalmente diferente", porque los equipos han cambiado "por mucho que haya muchos jugadores que estuvieron en esa eliminatoria". "No tiene nada que ver, incluso la plantilla de ellos. Entonces mañana, evidentemente, vamos a ver hasta dónde nos da para competir ante un grande", apuntó.

En aquel momento fue en enfrentamiento de fase de grupos, pero en la temporada 2020-21 se enfrentaron en la eliminatoria de dieciseisavos de la competición, y ahora pidió "ser sensatos y reconocer el nivel" del equipo inglés. "Aparte de ser un histórico, es uno de los grandes de Europa y lo ha demostrado en la fase de grupos. No ha perdido ningún partido y evidentemente es en liga donde le está costando más, pero es más en base a los resultados que no en base al juego y lo que están haciendo", explicó.

"Yo no voy a ser el que va a menospreciar al rival que tiene enfrente por la calidad que hay en esos jugadores, por el nivel que tienen, por lo que está intentando implantar el nuevo entrenador, por lo que hacen, que hacen muchas cosas y muy bien, y no solo el balón parado, la salida y el juego vertical. Hacen muchas cosas bien y mañana seguramente nos va a obligar a nosotros a hacer un auténtico partidazo para poder competir", insistió.

Alguacil confirmó que cuenta con varias dudas, pese a haber publicado la lista de convocados. "Tenemos varios jugadores renqueantes y alguno puede que decida en último momento si meterle en la alineación. Habrá dudas de si pueden o no jugar hasta el calentamiento, pero vamos a agotar hasta última hora porque entendemos que es un partido importante", aseveró.

Preguntado por si pensar que el equipo donostiarra puede eliminar al United en Liga Europa y al Real Madrid en la Copa del Rey es faltar a la realidad, aseguró que deben "disfrutar y no faltar el respeto a estos grandes equipos". "Para nosotros es una gran suerte que podamos disputar semejante eliminatoria contra un equipo como el Manchester", manifestó después de tararear una canción.

Finalmente, Alguacil animó a la afición para que acudan al Reale Arena a acompañar al equipo siendo "conscientes del rival" que hay enfrente. "Son estas noches las que queríamos vivir, que no podemos faltar el respeto a ningún equipo, menos a este tipo de equipos, y que evidentemente con ellos (la afición) va a ser todo más fácil. Ojalá que se repita el mismo ambiente que se vivió en la semifinal contra el Real Madrid y seamos capaces de competir como lo hicimos", concluyó.