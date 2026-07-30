Infantino se defiende de las críticas: "Es una propuesta, no una obligación"

Gianni Infantino - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, explicó este miércoles lo que calificó de "oportunidad" para los 211 miembros a través de FIFA Forward Enterprise (FFE), una "propuesta" y no "una obligación" que entra ahora en un "proceso democrático de consulta".

"FIFA Forward Enterprise (FFE) es una propuesta, una oferta, parte de un proceso democrático de consulta y, por encima de todo, es una oportunidad, pero no es una obligación. Como digo, lanza un proceso de consulta", apuntó Infantino en un vídeo.

El máximo dirigente de la FIFA apareció en las redes sociales explicando el plan lanzado el martes por el organismo que rige el fútbol mundial, un plan que abriría la puerta a inversores privados a través de los derechos comerciales y que la UEFA calificó de "ultimátum".

"Si es aprobado, y solo si lo es, por la mayoría de los 211 miembros y el Consejo de la FIFA, se convertiría en una filial propiedad de la FIFA y controlada por ella, que consolidaría las operaciones comerciales y de eventos de la FIFA", añade.

"Su función sería comercializar y organizar todas las competiciones propiedad de la FIFA, junto con el patrocinio, la retransmisión, las licencias y nuevos proyectos en beneficio de las 211 Asociaciones Miembro de la FIFA; liberando, además, un valor comercial que antes no se había aprovechado", explica.

Infantino se defendió así de las críticas que encabezó este miércoles la UEFA, con la denuncia del "ultimátum" para aceptar el nuevo proyecto y no perder ingresos. "No puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse", cargó la federación europea. Mientras, el presidente de la FIFA apuntó que se trata de seguir con la evolución que ha experimentado este organismo mundial del fútbol.

"El valor comercial del fútbol crece y llega a las partes del juego que necesitan más. Capturar ese valor requiere adicional experiencia y conocimiento distinto de gobernar y desarrollar el deporte. FIFA se ha transformado en las últimas décadas a través de reformas y una gran expansión de desarrollo y competiciones", dice.

"Enriquecer la parte comercial del juego es el paso siguiente natural en esta evolución. Creemos que la propuesta del FFE desbloquearía el potencial del fútbol en todos los lados del mundo", añade un Infantino que habla de subir los ingresos de 8 a 20 e incluso 40 millones con este nuevo plan, para cada miembro.

Por otro lado, el presidente de la FIFA insistió en que no hay "interferencia externa" y que "más ingresos" supone "más inversión en mejoras, equipos más fuertes y nacionales, y más opciones para las chicas y los chicos jóvenes en todo el mundo". "Queremos ayudar a crear los próximos Cabo Verde. En todas las esquinas del planeta, transformará el fútbol en sus países. Pero, de nuevo, es simplemente una opción para nuestros miembros", termina.