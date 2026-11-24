Archivo - Iñigo Pérez durante un partido del Villarreal CF - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal CF, Íñigo Pérez, dejó claro que la visita de este miércoles al Slavia Praga checo es "trascendental" para su futuro en el fase de liga de la Liga de Campeones 2026-2027, y reconoció que haberse puesto por delante en escenarios como Anfield o el Spotify Camp Nou es "algo excelente", pero que el hecho de haber acabado perdiendo esos duelos es porque deben "mejorar algo", achacándolo más a un "tema psicológico que futbolístico".

"Todo lo que se consiga mañana no nos lo quita nadie y entraríamos en una dinámica en la que volveríamos a jugar en La Cerámica un partido muy importante y todo lo que no consigas, no regresa, por lo tanto, el partido es trascendental para el devenir de la clasificación y así nos lo tomamos", señaló este martes Pérez en rueda de prensa.

El navarro admitió que están en la tarea de corregir que les remonten los partidos, pero recalcó que "si tú eres capaz de hacer los partidos que has hecho, o por lo menos ponerte por delante en Anfield o el otro día en el Camp Nou, quiere decir que has hecho algo excelente". "Pero si no eres capaz de conservar la renta ninguna de las dos ocasiones, quiere decir que tienes algo que mejorar que no lo has hecho después de lo sucedido en este caso en Anfield", puntualizó.

"Somos un equipo que quiero que se caracterice porque se adapte, porque corrige y porque evoluciona. Y esa transformación pasa por que cuando se vuelva a repetir un escenario, en este caso invertirlo y que sea favorable para nosotros", subrayó Pérez.

El entrenador del conjunto castellonense no tiene "tan claro" la razón de esas remontada y que es algo que "debe ser bien reflexionado para tener un argumento". "Pero no tengo tan claro que una victoria nos haga subsanar los errores que hasta ahora han propiciado que no nos las llevemos. Creo que es un tema psicológico, creo que no es futbolístico", advirtió.

Y esto también lo deben "corregir porque hoy en día el factor emocional que estos jugadores tienen que sobrellevar es muy importante que aprendan a estar serenos equilibrados y que cuando te pongas 2-0 la próxima vez no vuelvas hacia atrás y digas ya remontaron", comentó.

Del Slavia, el técnico del 'Submarino Amarillo' apuntó que "es un equipo que seguramente dentro de la interpretación o de la visión de la mayoría del público no está dentro de sus favoritos" y valoró que lleve "mucho tiempo" con su entrenador y le da "un sello inequívoco". "Es un equipo que va cambiando sus jugadores año tras año, vendiendo, trayendo otros y de nuevo vendiendo, y siguen jugando de la misma manera", indicó.

"A mí este perfil de entrenador, de equipos, de idea, de jugar me fascina y creo que, aunque no sean de los que todo el mundo reconozca, es un gran equipo, es un gran escenario para nosotros y creo que a mí personalmente nos hace ilusión y tenemos que ser conscientes de la magnitud del partido. No hay equipo que tenga la agresividad y los parámetros físicos del Slavia, por tanto, igual no está tan reconocido, pero sí sabemos que son los mejores en algo", añadió al respecto.

Finalmente, el navarro, que lamentó la baja de Nathan Saliba y celebró el poder contar con Gerard Moreno en la convocatoria por su "trascendencia" en el vestuario, remarcó que, en relación con el frío que les espera en Praga, mientras que "el balón ruede bien nunca va a ser una excusa mucho calor o mucho frío".