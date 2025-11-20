Italia se enfrentará a Irlanda del Norte en la semifinal de la repesca al Mundial de 2026

El futbolista Francesco Pio Esposito (izquierda) celebra un gol con la selección de Italia ante la de Noruega en un partido de clasificación al Mundial 2026.
El futbolista Francesco Pio Esposito (izquierda) celebra un gol con la selección de Italia ante la de Noruega en un partido de clasificación al Mundial 2026. - Spada/LaPresse via ZUMA Press/dp / DPA
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 20 noviembre 2025 15:00

    MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Italia se medirá a la selección de Irlanda del Norte en las semifinales de la llamada Ruta A del 'Playoff' europeo de repesca al Mundial de 2026, que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México, según deparó el sorteo celebrado este jueves en Zúrich (Suiza).

   En la repesca de Europa -con cuatro plazas de las seis que quedan por definir-, se jugarán las semifinales, el 26 de marzo de 2026, y las finales, el 31 de marzo, a partido único, hasta completar los 48 billetes para el Mundial de 2026.

   La 'azzurra', que ya cayó en las repescas de los Mundiales de 2018 y 2022, disputará su semifinal, de la Ruta A de este 'Playoff', ante Irlanda del Norte en casa, y se enfrentará en la final por el pase al Mundial, fuera de casa, ante la ganadora del duelo Gales-Bosnia y Herzegovina.

   En Zúrich también se definieron las otras tres Rutas de este 'Playoff' europeo. En la Ruta B, Ucrania se enfrentará en casa a Suecia, en esta repesca por su rendimiento en la Liga de Naciones pese a quedar tercera en su grupo de clasificación al Mundial. Y el vencedor de este partido se jugará con el ganador de la semifinal Polonia-Albania el pase al Mundial.

   En la Ruta C, Turquía, segunda en el grupo de España, se enfrentará a Rumanía en las 'semis', y el ganador, a domicilio, se medirá a Eslovaquia o Kosovo, rivales en la otra semifinal. Mientras que en la Ruta D, las semifinales serán Dinamarca-Macedonia del Norte y Chequia-República de Irlanda.

   Las otras dos plazas para el Mundial se definirán en una repesca intercontinental. Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica y Bolivia, a Surinam en las semifinales a partido único. Mientras que el ganador del primer enfrentamiento se verá las caras con la República Democrática del Congo y el vencedor del segundo, con Irak, ya que estás dos últimas selecciones están exentas de disputar las 'semis' por ser cabezas de serie.

