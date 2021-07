Italia vuelve a cruzarse con España

Los de Mancini avanzan a semifinales de la Euro a costa de Bélgica

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección de Italia selló su pase a semifinales de la Eurocopa 2020 este viernes al superar (1-2) a Bélgica en el Allianz Arena de Múnich, con goles de Barella e Insigne en la primera parte, donde se medirá con España, viejas conocidas en el torneo continental.

Italia se medirá por cuarta Eurocopa seguida con España, el martes en Wembley. En 2008 ganó 'La Roja' en cuartos de final, en 2012 también sonrieron los españoles en la final y en 2016 se impuso Italia en octavos. Los de Roberto Mancini siguieron con su racha de ya 32 partidos sin perder y los belgas pusieron poco para impedirlo.

Dos gigantes del torneo y una Eurocopa que no tiene un partido tranquilo, el menú respondió solo en el primer tiempo. Fue un pulso tremendo, que se llevó Italia pero con sabor amargo justo antes del descanso, a la postre suficiente para pasar. Bélgica apretó con el pitido inicial, Lukaku saludó a Donnarumma en el minuto uno, pero el susto en el cuerpo fue para los 'red devils'.

A los 10 minutos Bonucci llegó a celebrar gol en una falta al área, pero el VAR lo anuló por fuera de juego. Ahí empezó el intercambio de golpes, casi un ida y vuelta, que en los belgas nació siempre con De Bruyne. El del Manchester City montó contras perfectas, pero en una topó con Donnarumma y en otra fue Lukaku quien se encontró con la mano salvadora del meta rival.

En los de Mancini, Insigne y Chiesa dejaban buenos intentos de desbordar y generar peligro, pero fue Barella quien abrió el marcador a la media hora (0-1). Italia sacó rápido una falta, Bélgica recuperó el balón pero la salida de Vertonghen fue mala, como la defensa a un Barella que entre tres logró sacar el disparo.

Menos pudo hacer en el 0-2 de Insigne, un recorte y un disparo perfecto desde la frontal. Una vez más en esta Euro, el guion cambió aún antes del descanso, cuando Jeremy Doku fue derribado por Di Lorenzo en el área. Lukaku aprovechó la pena máxima y el billete a semifinales llegó al segundo tiempo aún en el aire de Múnich.

La reanudación fue italiana, 10 minutos de atrevimiento en busca de la sentencia, hasta que Bélgica volvió a llegar con el uno contra uno de Doku. La sorpresa de Roberto Martínez tiró del carro belga lo cual no era del todo buena noticia. La segunda parte tuvo mucho menos ritmo, casi no aparecieron ni Lukaku ni De Bruyne. Con Eden Hazard no apto finalmente, Mertens y Chadli fueron las opciones desde el banquillo.

El segundo casi da el gol en su primera jugada, pero no encontró remate su centro y además se lesionó. Spinazzola también tuvo que salir del campo por lesión, después de un último servicio de salvar en la línea un gol de Lukaku, aunque Courtois aparecía más que el meta italiano. Italia manejó el tramo final y reafirmó su seria apuesta por el título ante unos 'diablos rojos' de nuevo a medias en un gran torneo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BÉLGICA, 1 - ITALIA, 2. (1-2, al descanso)

--ALINEACIONES.

BÉLGICA: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier (Chadli, min.69; Praet, min.73), Tielemans (Mertens, min.69), Witsel, Thorgan Hazard; Doku, Lukaku y De Bruyne.

ITALIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci, Spinazzola (Emerson, min.79); Barella, Jorginho, Verratti (Cristante, min.74); Chiesa (Toloi, min.90), Immobile (Belotti, min.74) e Insigne (Berardi, min.79).

--GOLES:

0 - 1, min.31, Barella.

0 - 2, min.44, Insigne.

1 - 2, min.45+2, Lukaku (penalti).

--ÁRBITRO: Slavko Vincic (SVN). Amonestó a Tielemans (min.21) por parte de Bélgica. Y a Verratti (min.20) y Berardi (min.90) en Italia.

--ESTADIO: Allianz Arena de Múnich.