Jesé Rodríguez jugará en Las Palmas hasta final de temporada

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delantero español Jesé Rodríguez volverá a jugar en el fútbol español después de confirmarse este lunes su llegada hasta el final de temporada a la UD Las Palmas, actual décimo clasificado de LaLiga SmartBank.

El futbolista canario, a punto de cumplir 28 años, probará suerte de nuevo en casa después de estar sin equipo desde que se desvinculase del Paris Saint-Germain francés, que le fichó en la campaña 2016-2017 y que ya le cedió al conjunto grancanario en ese mercado invernal, con el equipo en LaLiga Santander.

Tras disputar 16 encuentros, con tres goles marcados, el delantero regresó al PSG para iniciar un periplo de cesiones por el Stoke City inglés, el Betis y el Sporting portugués. Ahora, intentará volver a sentirse futbolista en su tierra natal.

"Jesé es un jugador de una talla y un prestigio internacional, ahí está su historial. Tiene mucho nombre en el mercado y puede jugar en muchos equipos importantes, tenía una oferta en firme para irse a Arabia Saudí", recalcó el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en 'Mírame TV'.

El dirigente advirtió que para el futbolista "lo importante no es ganar dinero ahora, sino reciclarse nuevamente y centrarse en el fútbol". "Nos puede ayudar mucho en los próximos meses, está muy ilusionado y no va a desaprovechar la oportunidad que le va a dar la Unión Deportiva en estos meses", comentó.

"Económicamente no es una operación difícil, la he podido llevar al terreno que a la UD Las Palmas le interesaba y para él no es importante esa parte", sentenció el presidente del conjunto grancanario.