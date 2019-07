De Jong: "El Barça tiene que ganar jugando bonito"

Publicado 10/07/2019 23:17:12 CET

El centrocampista del FC Barcelona Frenkie de Jong analizó este miércoles su manera de entender la filosofía de juego culé, muy parecida a la del Ajax, igual que la "presión" por "ganar jugando bonito" que ya tuvo en su anterior club, con el añadido de que ahora el objetivo será también ganar la Liga de Campeones.

"Quiero ser titular. Me gustaría jugar un fútbol de ataque, que sea atractivo para el público. Creo que la gente que viene al estadio quiere pasarlo bien, es la filosofía de Cruyff que es parte del Barça y también del Ajax. La presión es muy grande también en el Ajax, en la Copa o en la liga, se espera que lo ganes todo y además se espera que lo hagas jugando un fútbol bonito. En el Barça pasa lo mismo pero la exigencia es además ganar la Champions", explica.

El nuevo jugador azulgrana ofreció una entrevista a Barça TV, donde habló de su pasado y su llegada a la Ciudad Condal. "Empecé jugando de centrocampista, creo que fue porque mi padre también jugaba en esa posición. Para mí es muy importante la visión de juego, saber qué pasa a mi alrededor es lo más importante. Hay diferentes tipos de centrocampistas. Los hay que son más creativos, otros recuperan más balones", dice.

"El Barça ha tenido grandes centrocampistas durante toda la historia. Es un club que juega de una manera perfecta para un centrocampista. La conservación del balón, el control del partido. Es un lugar perfecto para adaptarme. Que un club tan grande como el Barça haga todo esto para ficharte te hace sentir muy orgulloso. Me tranquilizó saber cuál sería mi siguiente paso este verano. No me distrajo con el Ajax y me vino bien a nivel mental", añade.

El paso adelante que supone jugar en el Barça lo describió como un sueño. "¿Por qué el Barcelona? Siempre ha sido el club en el que quería jugar. Intentaré disfrutarlo al máximo. Y ahora está pasando. Siempre quieren jugar un fútbol atractivo para el público, ganan muchos títulos con algunos de los mejores jugadores de la historia, esta es mi imagen del Barça", confiesa.

De Jong responde además a sus primeros recuerdos del Barcelona. "El primer equipo que recuerdo es el que ganó la Champions en 2006. Desde entonces he visto muchos partidos del Barça. Creo que siempre ha sido un equipo atractivo de ver. La filosofía debe mantenerse siempre, es importante para el club. Me decantaría por la final de Champions de 2011 o con el Clásico de 5-0. Aquella temporada el Barça jugó el mejor fútbol que he visto nunca", comenta.