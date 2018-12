Jozabed: "Al Barça siempre se lo hemos puesto muy difícil"

Actualizado 20/12/2018 19:55:26 CET

El jugador del Celta de Vigo Jozabed Sánchez recordó que "siempre" se lo han puesto "difícil" al FC Barcelona antes de visitar este sábado el Camp Nou (18.30 horas) y reconoció que el partido ante los culés les llega en "buen momento de juego y resultados".

"Es un partido más, pero a la vez es el más importante porque es el siguiente. Nos llega en buen momento porque llevamos una buena dinámica de resultados y de juego aunque en el último partido no consiguiéramos los tres puntos. Tenemos el recuerdo del año pasado y esto nos debe servir como aliciente. Siempre hemos sido un equipo que le hemos puesto las cosas muy difíciles", afirmó en una entrevista a los medios del club celeste.

"El equipo está en línea ascendente y conseguir estos tres puntos nos elevaría mucho la moral y la confianza. Sabemos que no es fácil ganar en el Camp Nou. Hay que hacer muchas cosas bien, estar concentrados desde el primer minuto y todos juntos", manifestó Jozabeb, consciente de que el Celta ha puntuado en seis de sus diez últimos enfrentamientos con el Barça.

Preguntado por el cambio de entrenador tras la destitución de Antonio Mohamed, el jugador andaluz admitió que le ha venido "muy bien" la llegada de Miguel Cardoso. "¿Para qué voy a decir otra cosa? Yo estaba prácticamente defenestrado, no había jugado ni un minuto en Liga y Copa en cinco meses de competicición y este cambio de entrenador me subió de nuevo los ánimos", indicó.

"En estos meses no paré de trabajar, al final nos pagan por eso, por entrenar, y he intentado hacer esto. Ahora me ha llegado la oportunidad y trata de aprovechar cada minuto que me dé el míster", explicó Jozabed, que agradece que Cardoso "haya cambiado la idea anterior, pero dentro de una línea continuista que quería el club".

"En el Celta queremos ser protagonistas con el balón. No regalarlo, conservarlo, atacar bien por dentro y por fuera, muchas cosas que ya venimos haciendo pero con algunos retoques porque cada entrenador tiene sus cosas. Hasta ahora el equipo lo está aceptando bien, con buenos entrenamientos, dinámicos e intensos. Esto lo necesitábamos", finalizó.