Kasper Schmeichel se retira por su lesión en el hombro

ARCHIVADO - 16 de mayo de 2026, Reino Unido, Glasgow: El portero del Celtic, Kasper Schmeichel, celebra con el trofeo en las manos tras el partido de fútbol de la Premier League escocesa entre el Celtic y el Heart of Midlothian, disputado en el Celtic Par - Andrew Milligan/PA Wire/dpa

GLASGOW 27 May. (PA Media/dpa/EP) -

El portero de la selección danesa y del Celtic escocés, Kasper Schmeichel, anunció este miércoles que se ha visto obligado a retirarse a los 39 años debido a una grave lesión en el hombro que ya le tenía sin poder jugar desde el pasado mes de febrero.

El hijo del mítico Peter Schmeichel, campeón de la Premier League con el sorprendente Leicester City en 2016, reveló en marzo que necesitaba dos operaciones y que podría enfrentarse a entre 10 y 12 meses de rehabilitación, pero que estaba decidido a luchar y tratar de salvar su carrera.

Sin embargo, no le ha sido posible y tendrá que poner el punto y final a su carrera. "Cuando mi contrato con el Celtic expire en junio, mi carrera como futbolista en activo terminará", declaró Schmeichel en una entrevista con la cadena danesa 'TV2'. "Es una decisión que se ha tomado por mí y tras consultar con varios cirujanos y expertos en mi campo, quienes me dicen que no debo esperar tener la oportunidad de volver a jugar al fútbol al más alto nivel", añadió.

"Así que, tras pensarlo mucho, tras intentar recabar tantas opiniones como fuera posible y tras recibir las valoraciones de tantos expertos, creo que este es el momento adecuado. Además, este fin de semana celebramos el décimo aniversario de nuestra victoria en la liga con el Leicester, así que creo que es el momento adecuado para anunciar que he disputado mi último partido como futbolista profesional", subrayó el guardameta.

El último partido oficial de Schmeichel fue la derrota por 2-1 del Celtic en casa ante el Hibernian, mientras que la última de sus 120 internacionalidades con Dinamarca se produjo en la derrota en la fase de clasificación para el Mundial contra Escocia en Hampden Park, en el pasdo mes de noviembre.

El también exguardameta del Manchester City, Notts County, Leeds, Niza y Anderlecht, que disputó con su país los Mundiales de 2018 y 2022 y las Eurocopas de 2021, donde alcanzó las semifinales, y de 2024, expresó su frustración por no haber podido retirarse en sus propios términos.

"Puede que esté sonriendo, pero por dentro probablemente sea mi mecanismo de defensa. No tiene gracia, no es así como me hubiera gustado que terminara mi carrera, pero, por otro lado, todo llega a su fin, y el sentimiento más grande que me queda es la gratitud por todo lo que he podido lograr, todos los clubes en los que he podido jugar, toda la gente que he conocido, todas las amistades, y la suerte que he tenido de aprender a través del fútbol", sentenció.

Por su parte, la Federación Danesa de Fútbol le despidió en su perfil oficial de 'X'. "Kasper Schmeichel pone fin a su carrera. Desde su debut en Skopje hasta su debut en el Mundial contra Perú, grandes paradas contra algunas de las mejores selecciones del mundo, una semifinal de la Eurocopa en Wembley y mucho más. 13 años. 120 partidos con la selección nacional. Gracias por momentos inolvidables, Kasper", remarcó.