Kroos: "33 años sería una buena edad para retirarse"

Publicado 26/06/2019 11:00:20 CET

BERLÍN, 26 Jun. (dpa/EP) -

El centrocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, cree que "los 33 años es una buena edad para retirarse", justo en el momento que expira su contrato con el club blanco, una situación "conscientemente" elegida por el alemán.

"La duración del contrato fue elegida conscientemente. Los 33 serían una buena edad para retirarse, pero entonces tendré la oportunidad de elegir si no quiero hacer algo después de todo", explicó Kroos, que amplió su acuerdo con el conjunto madridista hasta 2023, en una entrevista al 'Sport Bild'.

El ex del Bayern de Múnich, de 29 años, consideró que su marcha al equipo de la capital de España es "lo mejor" que le podía haber pasado y no se ve yéndose a un destino exótico tras el final de su etapa en el 13 veces campeón de Europa. "Ya puede descartar esto, no jugaré nunca en los Estados Unidos, China o Catar", advirtió.

Por otro lado, el mediocentro germano cree que su periplo internacional no se alargaría más de la Eurocopa 2024 que organizarás su país y lamenta que jugadores como Jerome Boateng, Mats Hummels o Thomas Mueller ya no tengan sitio en el equipo. "Hemos jugado juntos mucho tiempo y eso te hace cercano a ellos. Es una lástima, pero el tiempo en el fútbol es limitado", añadió el 92 veces internacional por Alemania.