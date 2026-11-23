Balón Puma oficial de LaLiga EA Sports 2026/27 para la temporada de invierno. - LALIGA

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y EA SPORTS FC han anunciado este lunes el regreso de 'Next Gen Drafts' en su tercera edición, que brinda nuevas oportunidades a jóvenes futbolistas de todo el mundo para desarrollar sus habilidades, vivir experiencias valiosas y perseguir sus metas a través del fútbol y en el que participarán 1.000 jóvenes futbolistas de Colombia, Indonesia, Costa de Marfil, Argentina e India entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.

Como parte de la iniciativa de impacto social EA SPORTS FC FUTURES, el programa internacional combina competición, formación y oportunidades de desarrollo, y arrancará en Colombia este mes de diciembre antes de viajar a otros cuatro países y culminar en España.

Tras el éxito de las ediciones anteriores, dos participantes del programa del año pasado también darán el siguiente paso en su trayectoria futbolística al obtener la oportunidad de entrenar durante una semana en la cantera de un club de LALIGA.

Next Gen Drafts combina formación deportiva y desarrollo personal en diversos entornos futbolísticos y culturales. En esta edición, el programa llegará a países estratégicos para LALIGA y EA SPORTS, ampliando su alcance internacional y reforzando los vínculos de ambas compañías con nuevas comunidades. A través del fútbol, promueve el compromiso, el trabajo en equipo, el respeto y la perseverancia, y crea espacios de convivencia entre participantes de distintos orígenes.

Tendrá cinco etapas internacionales La tercera edición se celebrará en: Colombia (Bogotá, del 11 al 13 de diciembre de 2026), Indonesia (Yakarta, del 22 al 24 de enero de 2027), Costa de Marfil (Abiyán, del 5 al 7 de febrero de 2027), Argentina (Buenos Aires, del 19 al 21 de febrero de 2027) e India (Mumbai, del 5 al 7 de marzo de 2027).

La edición de este año contará con la participación de 1.000 niños y niñas de cinco países, y ofrecerá a los jóvenes jugadores la oportunidad de mostrar su talento y desarrollar sus habilidades bajo la supervisión de ojeadores de LALIGA y entrenadores con licencia UEFA Pro.

En cada etapa, los participantes competirán en un torneo 5x5 inspirado en EA SPORTS FC Rush, del que se seleccionarán 50 jugadores que pasarán a un programa de entrenamiento específico basado en la metodología de LALIGA. A partir de ahí, 32 jugadores avanzarán a un partido 11x11 contra un equipo local, y finalmente se seleccionarán ocho finalistas por país -cuatro chicas y cuatro chicos- en función de su rendimiento deportivo, compromiso, trabajo en equipo y perseverancia.

El responsable de Proyectos Deportivos de LALIGA, Juan Florit, afirmó que la tercera edición de Next Gen Drafts refleja "la evolución" de un proyecto que busca convertir "la detección de talento en experiencias formativas concretas". "Llegar a Colombia, Indonesia, Costa de Marfil, Argentina e India nos permite aprender de cinco realidades futbolísticas distintas y, junto a EA SPORTS FC, acercar oportunidades a jóvenes de contextos muy diversos", añadió.