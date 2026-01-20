LaLiga impulsa el desarrollo digital del fútbol iraquí con un taller celebrado en Bagdad

Foto de familia tras el taller de LaLiga que impulsa el desarrollo digital del fútbol iraquí celebrado en Bagdad. - PRENSA LALIGA.

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

LaLiga organizó en Bagdad (Irak) un taller de Estrategia Digital y 'fan engagement', dirigido a los clubes de Iraq Stars League (ISL), Iraq Premier League (IPL) y empleados de la Asociación de Fútbol de Irak (IFA), con el objetivo de consolidar el desarrollo digital del fútbol iraquí en el marco del proyecto estratégico que LaLiga desarrolla en el país para reforzar su profesionalización.

A lo largo de dos días del taller, los clubes participantes trabajaron los pilares fundamentales para el diseño y la implementación de una estrategia digital eficaz y sostenible, orientada al crecimiento y a la conexión con los aficionados. Uno de los principales hitos del taller fue la presentación de la Oficina Digital de Clubes, programa diseñado por LaLiga para apoyar a los clubes iraquíes en la implementación estructurada y sostenible de sus estrategias digitales, reforzando su profesionalización y el vínculo con sus aficionados.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, señaló que el desarrollo del fútbol pasa por invertir "en conocimiento, en estructuras sólidas y en las personas que lo hacen posible". "A través del proyecto de consultoría en Irak, LaLiga comparte su experiencia en ámbitos clave como la formación de entrenadores, la gestión profesional y la estrategia digital, siempre con una visión adaptada al fútbol iraquí", afirmó.

Por su parte, el presidente de IFA, Adnan Dirjal, destacó que el proyecto con la LaLiga "está dando sus frutos en el desarrollo del fútbol en Irak, mediante avances en el ámbito audiovisual, el juego limpio financiero y el fútbol base". "Talleres como este contribuyen a reforzar la profesionalización de nuestros clubes en distintos aspectos, y la estrategia digital es muy importante para que los clubes puedan estar más cerca a los aficionados de diferentes edades", comentó.

El director del Proyecto de LaLiga en Irak, Carlos Rodríguez Díaz, explicó al cierre del taller este lunes que "es un paso clave para ayudar a los clubes iraquíes a construir estrategia digital sólida y alineada con los estándares internacionales". "La transformación digital es hoy una herramienta esencial para el crecimiento de los clubes y para fortalecer su relación con los aficionados", apuntó.

La celebración de este taller se enmarca en el proyecto de consultoría que LaLiga desarrolla en Irak junto a la Federación Iraquí de Fútbol. Entre los avances más destacados del proyecto se encuentran la creación y seguimiento de nuevas selecciones nacionales juveniles, con más de 800 jugadores monitorizados; el desarrollo de las primeras ligas de fútbol base, que actualmente agrupan a más de 4.000 jugadores y 750 profesionales.

En el ámbito de gestión y desarrollo profesional, destacan las inmersiones formativas celebradas en Madrid con responsables de la IFA y clubes de Iraq Stars League, en las que se han abordado áreas clave como la producción de partidos, protocolos audiovisuales, gestión de infraestructuras, estrategia digital, control económico, marketing, patrocinios, gestión de estadios, seguridad, competiciones y desarrollo de talento.