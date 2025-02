LaLiga lleva de nuevo el fútbol a los campos de refugiados de Za'atari y Azraq

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 450 niños y niñas de los campos de refugiados de Za'atari y Azraq, ambos en Jordania, participarán en las competiciones del proyecto LaLiga Za'atari & Azraq Social Project, desarrollado por LaLiga y la Fundación LaLiga con la colaboración de la AFDP Global (Association Football Development Programme).

Este programa sociodeportivo, que se puso en marcha en 2018, tiene como objetivo utilizar el fútbol como herramienta transmisora de los valores positivos del deporte y empoderar a los refugiados para mejorar su bienestar psicológico, la resiliencia y la forma de relacionarse con los demás.

Este mes de febrero, ha comenzado la competición deportiva del proyecto con el sorteo de equipaciones previo a la disputa de los partidos del calendario 2025; los clubes de LaLiga donan cada año sus vestimentas para el desarrollo de la competición.

En esta nueva edición de la competición de fútbol del proyecto, que se celebrará en formato de liga regular y un 'Playoff', participarán más de 300 niños y niñas repartidos en 16 equipos masculinos y 12 femeninos, en el caso de Za'atari; y de 144 niños y niñas repartidos en 8 equipos masculinos y 8 femeninos en el torneo que se desarrolla en Azraq. Tanto en Za'atari como en Azraq la liga estará dividida en cuatro categorías en función de la edad de los y las futbolistas.

Además, por tercer año consecutivo, se aplicará un sistema de puntuación que no solo tiene en cuenta los buenos desempeños deportivos de los participantes, sino que también valora los buenos comportamientos y los aprendizajes socio educativos. De esta manera se fomenta la deportividad, el respeto por el rival o el compañerismo, y de forma intrínseca, la convivencia, la igualdad y la tolerancia entre todos los beneficiarios del proyecto.

LaLiga Za'atari & Azraq Social Project cuenta con la colaboración de más de 100 personas adultas que forman parte de la competición en los cuerpos técnicos, así como ejerciendo las labores de árbitros y staff. Un número elevado de ellos han sido capacitados en el marco formativo del proyecto, lo que les está generando diferentes oportunidades laborales, así como un indudable crecimiento personal.

Además, la competición cuenta también con el apoyo de diferentes organizaciones que trabajan sobre el terreno de forma asidua, generando una red colaborativa muy importante en dichas regiones: ACNUR, Questscope, Plan International, Norwegian Refugee Council, Lutheran World Federation, Save the Children, UEFA Foundation / AFDP Global, World Vision y Care International.

Gonzalo Muñoz y Javier García, técnicos sociodeportivo del programa, se mostraron "muy ilusionados" con esta séptima temporada. "Este es un espacio seguro de aprendizaje y de diversión, algo que se nos antoja fundamental para que los niños y niñas puedan disfrutar y dejar de lado su complejo contexto social. Cada año nos encanta comenzar la competición y ver las sonrisas de los chicos y chicas, no hay nada más importante para nosotros que su felicidad. La idea del proyecto es que no solo hagan deporte, si no que se formen como personas mientras juegan al fútbol", finalizó.