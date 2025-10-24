Lamine, sobre el Real Madrid y el Porcinos: "Roban y se quejan"

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Lamine Yamal aceptó este jueves un careo con Ibai Llanos antes del partido entres sus equipos en la Kings League y el futbolista del FC Barcelona dejó algún mensaje hacia el Real Madrid, en la semana del Clásico de Liga en el Santiago Bernabéu.

Parte del debate fue sobre las quejas de los demás equipos al considerar que los árbitros favorecen al equipo de Ibai, quien entendió los "lloros" porque "le pasa al Madrid también" y dijo que "molesta" porque lleva en la competición "desde el día cero".

Con el ex del Barça Gerard Piqué, fundador de la Kings League, también presente, preguntaron a Lamine: "¿Para ti Porcinos es el Madrid, no?", y el jugador azulgrana respondió: "Sí, roban, se quejan". Ibai le interrumpió sorprendido por las declaraciones a pocos días del Clásico entre Madrid y Barça. "¿El Madrid roba?".

"A ver", respondió un Lamine que así lo daba a entender entre risas, mientras Piqué decía "esto no es discutible". Por otro lado, Lamine recordó a Ibai que ya fue capaz de marcar en el Bernabéu el año pasado, un 0-4 que confía en repetir el domingo. "No lo sé, pero puede ser. Al Madrid ya le he marcador varias veces", afirmó.

Además, en un contexto distendido dentro del programa, ambos se retaron a si pierde La Capital, el equipo de Lamine Yamal, podría tener una dedicatoria a Ibai en caso de marcar el domingo, mientras que el famoso 'stremear', reconocido seguidor del Madrid, tendría que ver el Clásico del domingo con camiseta culé si pierde.