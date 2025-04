Lamine Yamal: "El miedo lo dejé en el parque de Mataró hace tiempo"

Sobre si está 'crecidito': "Mientras gane, no me pueden decir nada. Cuando me ganen, entonces sí"

El futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal ha asegurado no tener miedo ante encuentros como el de la final de la Copa del Rey del pasado sábado frente al Real Madrid (3-2) o el de semifinales de la Liga de Campeones de este miércoles contra el Inter, ya que afirma haber dejado ese "miedo" atrás cuando jugaba en el parque de Mataró, y que lo que siente es "motivación" y algunas "cosquillas en la barriga" antes de empezar.

"No tengo miedo, porque sino no subiría nada a mi Instagram. Tengo la motivación y las cosquillas en la barriga, pero eso es bueno. El miedo lo dejé en el parque de Mataró hace tiempo", ha declarado el jugador blaugrana en la rueda de prensa previa al encuentro de ida de semifinales de este miércoles (21.00) en el Estadi Olímpic Lluís Companys frente al Inter de Milán.

El joven extremo de 17 años ha asegurado que en partidos como el de la final copera, piensa en "salir a disfrutar" y no en la presión que puedan sentir otros jugadores. "No lo llamaría presión. Al final en un ambiente como el de la final es salir a disfrutar. Es algo que no se vive siempre. No me lo tomo como presión, me lo tomo como una experiencia buena, que quiero disfrutar y darlo todo", añadió.

Sobre las críticas que ha recibido tras asegurar después de la final de Copa que el Real Madrid "no podía con ellos", el jugador 'culer' ha manifestado que no le pueden decir nada hasta que le ganen. "Mientras gane, no me pueden decir nada. Cuando me ganen, entonces sí", finalizó.

"Sí que es cierto que el último día fue de los que más sufrimos físicamente. Al final, entre la tensión del partido y el saber lo que nos estábamos jugando, las piernas no daban para más. Cuando juegas contra el Madrid el corazón tiran más que las piernas y es lo que esta temporada estamos teniendo y quizá fue lo que nos faltó en otras", afirmó sobre el cansancio que se le vio al equipo blaugrana frente al Real Madrid, pero que consiguieron superar para llevarse el título.

Tras la final copera del pasado sábado, el Barça afronta este miércoles el encuentro de ida de las semifinales de la 'Champions' frente al Inter de Milán, equipo que Lamine Yamal ha definido como "muy fuerte en defensa", por lo que son conscientes de que tendrán que dar su mejor versión para obtener el pase a la final del próximo 31 de mayo en el Allianz Arena (Alemania).

"En defensa es un equipo muy fuerte, es su mejor arma. En el contraataque juegan muy bien. Tienen un gran equipo. Nosotros somos un equipo que juega muy bien con el balón, así que tenemos que jugar como siempre y darlo todo para pasar a la siguiente ronda", explicó sobre el conjunto 'nerazzurro'.

Un Inter de Milán que atraviesa un mal momento --3 derrotas seguidas--, pero el extremo blaugrana ha querido restarle importancia, ya que la Liga de Campeones es diferente. "No tiene nada que ver. Al final estamos jugando una semifinales de 'Champions'. Con todo el respeto, no es lo mismo que un partido de Liga. Lo darán todo y no tienen nada que ver los partidos de Liga", aseguró.

Respecto al sentimiento 'culer' que sienten muchos jugadores de la plantilla al ser de La Masia, el canterano blaugrana ha asegurado que es juegan para que el Barça gane y que es un "sueño" poder hacerlo. "Al final de pequeños hemos vivido lo que era el Barça. Tenemos ese sentimiento de jugar para el Barça. No solo jugamos por nosotros, sino también porque queremos que el Barça gane. No es lo mismo fichar un jugador de fuera que uno de La Masia. Es un sueño y lo damos todo", expresó.

ELUDE COMPARARSE CON LEO MESSI

Finalmente, cuando ha sido preguntado por las comparaciones que surgen con Leo Messi, Lamine Yamal no ha querido hacer ningún comentario y ha afirmado que piensa en hacer "su camino". "No me comparo con él. No me comparo con nadie y mucho menos con Messi. Os lo dejo a vosotros. Pienso en mejorar cada día. No tiene sentido. Pienso en hacer mi camino. Le admiro como el mejor jugador de la historia, pero no me comparo con él", finalizó.